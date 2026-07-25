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SpaceX отправила прототип Starship в 13-й испытательный полет
С космодрома Starbase в штате Техас стартовала ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship, сообщила американская компания SpaceX.
Ракета-носитель с прототипом корабля Starship стартовала в 18.51 по времени Восточного побережья США (01.51 мск). Ожидается, что 13-й испытательный полет продлится около часа, передает ТАСС.
За это время Starship должен вывести из отсека корабля 20 спутников Starlink версии V3, из которых шесть будут следить за состоянием теплозащитного экрана прототипа. По завершении миссии корабль планируется приводнить в акватории Индийского океана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально старт намечался на 16 июля. Однако запуск был отменен в последний момент и перенесен на текущую дату.
Тогда испытательный полет космического корабля сорвался из-за отказа двигателей.