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Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области
ВС России нанесли удар по выставке БПЛА под Киевом с представителями ВПК
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в Киевской области, где проходил показ ударных дронов и находились ведущие украинские разработчики и производители беспилотников, а также представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб, сообщило Минобороны.
Российские военные атаковали объект в пригороде Киева высокоточным оружием большой дальности, сообщило в Max Минобороны.
По данным Минобороны, в момент удара там проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре на территории России.
В оборонном ведомстве уточнили, что на площадке присутствовали ведущие разработчики и производители дронов. Также там находились представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Именно они занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.
Ранее факт нанесения удара по выставке БПЛА подтвердил представитель Воздушных сил Украины. Украинский совет оружейников также подтвердил факт поражения места проведения выставки беспилотников.
Ранее Вооруженные силы России поразили столичные оборонные объекты по сборке ракетного вооружения.
В середине месяца российские военные нанесли удар по киевскому предприятию логистической компании ПАО «Рапид».
Видео группового удара по выставке в пригороде Киева смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».