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Беженец Равинский рассказал, как ВСУ били по подвалам с мирными жителями
Мирные жители города Родинское в ДНР попали под обстрел со стороны украинских войск из-за нежелания пускать солдат в свое укрытие, рассказал местный житель Антон Равинский.
Бойцы ВСУ пытались попасть в подвал, где прятались люди, но получили категорический отказ, сказал Равинский РИА «Новости».
Инцидент произошел еще до освобождения населенного пункта.
«Они уехали, через день-два в этот дом прилетело, 14-го числа начали разбирать этот подвал. Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате», – сказал беженец.
Выбравшись из-под завалов, горожане отправились на поиски нового убежища, а сам Равинский вместе с товарищем временно поселился в гараже.
Родинское было освобождено силами девятой мотострелковой бригады в декабре 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отступающие украинские подразделения уничтожили многоэтажное здание с мирными жителями в Родинском с помощью противотанковой мины.