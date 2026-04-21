Боевики ВСУ подорвали миной многоквартирный дом с людьми в ДНР
Отступающие украинские подразделения уничтожили многоэтажное здание в населенном пункте Родинское в ДНР с помощью противотанковой мины, больше 10 человек погибло, сообщили эвакуированные беженцы Светлана и Александр Трасиух.
Трагедия произошла на красноармейском направлении, рассказали беженцы РИА «Новости».
«Нас подорвали. Это военные украинцы подорвали. Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало», – поделились очевидцы преступления.
Александр уточнил, что после обрушения здания ему удалось самостоятельно спасти из-под завалов двух человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреляли пенсионера в городе Родинское. Министерство обороны России сообщало о целенаправленных ударах ВСУ беспилотников по убежищам мирных жителей Красноармейска.
Группа эвакуирующихся людей подорвалась на сброшенных с гексакоптера свежих минах возле села Богатырь.