«Грузинская мечта» обвинила посла Евросоюза в дезинформации

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В заявлении «Грузинской мечты» в пятницу подчеркивается, что постпред Евросоюза «распространяет дезинформацию, якобы Грузия прерывает на четыре года процесс евроатлантической интеграции».

«Власти Грузии подчеркнуто сказали, что Грузия последовательно продолжит выполнять Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, подписанное в 2014 году, и к 2028 году выполнит его более чем на 90%», – сказано в заявлении.

В Тбилиси в пятницу продолжатся акции протеста из-за того, что накануне Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, как об этом заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.

Наканунем «Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом.