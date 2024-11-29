Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
«Грузинская мечта» обвинила посла Евросоюза в дезинформации
Постпред ЕС в Грузии Павел Херчински обвинен правящей «Грузинской мечтой» в распространении дезинформации по поводу решения Грузии заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении «Грузинской мечты» в пятницу подчеркивается, что постпред Евросоюза «распространяет дезинформацию, якобы Грузия прерывает на четыре года процесс евроатлантической интеграции».
«Власти Грузии подчеркнуто сказали, что Грузия последовательно продолжит выполнять Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, подписанное в 2014 году, и к 2028 году выполнит его более чем на 90%», – сказано в заявлении.
В Тбилиси в пятницу продолжатся акции протеста из-за того, что накануне Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, как об этом заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.
По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.
Наканунем «Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом.