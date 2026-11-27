Bloomberg: Опросы предрекли ультраправой Vox место в правительстве Испании

Tекст: Игорь Иножарский

Испания готовится к пятым всеобщим выборам за немногим более десяти лет. Премьер-министр Педро Санчес назначил досрочное голосование, объяснив это потребностью его правительства меньшинства в более широкой поддержке для проведения реформ. Голосование пройдет в воскресенье, опросы отдают первое место консервативной Народной партии, а третьей политической силой называют ультраправую Vox, пишет Bloomberg.

В четверг премьер-министр Педро Санчес предупредил, что приход ультраправых к власти обернется массовыми сокращениями государственных расходов и рецессией, передает Bloomberg.

После восьми лет социалистического правления правительство Народной партии и Vox изменило бы курс в миграционной политике, энергетике и сфере высоких технологий, хотя евроскептиком на высшем уровне ЕС Испания вряд ли станет, пишет Politico.

Около 39 млн испанцев придут на участки, а сильное выступление Vox может привести партию в правительство, отмечает France 24.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг избиратели в Испании не почувствовали роста экономики и зарплат из-за подорожания жилья, энергии и товаров. В среду опросы назвали председателя Народной партии Испании Альберто Нуньеса Фейхоо фаворитом досрочных выборов. Во вторник молодые избиратели в Испании возмутились жилищным кризисом и ростом цен на жизнь перед досрочным голосованием.