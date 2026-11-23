Tекст: Игорь Иножарский

Эммануэль Макрон подходит к саммиту лидеров Евросоюза в Брюсселе с усиленными позициями после того, как в последнем проекте семилетнего бюджета ЕС ему удалось добиться ключевых уступок, а правительства блоков выразили осторожный оптимизм относительно достижения соглашения по плану расходов уже в декабре, пишет Politico.

Проект Антониу Кошты делает Францию главным бенефициаром: он предлагает ввести общеевропейский налог на крупные технологические корпорации для пополнения бюджета ЕС, защитить выплаты фермерам от сокращений, ограничить рост национальных взносов за счет новых налогов и отложить выплаты по постковидному долгу на 10 млрд евро. При этом бюджету в 1,78 трлн евро предстоит стартовать в 2028 году, а его объем на 44 млрд евро меньше предыдущего варианта, подготовленного Ирландией.

Депутат Европарламента от партии Макрона Renaissance Фабиен Келлер назвала идею цифрового налога «хорошей новостью», но предупредила, что общие сокращения «подрывают амбиции Европы» и «подрезают ей крылья». При этом анонимный европейский дипломат охарактеризовал новый вариант бюджета как рождественский подарок Франции, заявив: «Похоже, Санта-Клаус в этом году пришел к французам рано».

Несмотря на выгодные условия, Елисейский дворец публично раскритиковал инициативу Кошты как «глубоко разочаровывающую» и «не дающую основы для соглашения», что дипломаты расценивают как попытку выторговать дополнительные уступки, отмечая репутацию Парижа как жесткого переговорщика. Один из собеседников подчеркнул, что «во дворце хотят выигрывать каждый матч со счетом 10:0» и что французская критика непонятна, поскольку страна «фактически получила то, что хотела».

Кошта сохранил 297 млрд евро прямых платежей фермерам и превратил размытую цель по «сельским» расходам в дополнительные средства для аграрного сектора, хотя некоторые нетто-доноры жалуются, что каждый новый проект несет «новые подарки» сельскому хозяйству и еще большие сокращения программ модернизации. В то же время он почти полностью сохранил около 60 млрд евро доходов от новых общеевропейских налогов, позволил столицам дольше осваивать региональные фонды и пообещал ограничить рост национальных взносов примерно с 0,80% до 0,82% валового национального дохода, что важно для экономных стран во главе с Германией и Нидерландами.

По данным источников, Кошта и большинство правительств нацелены заключить соглашение до конца года, до выборов во Франции, Италии и Польше, которые могут сорвать переговоры, однако в лагере «экономных» государств сохраняется установка «лучше никакой сделки, чем плохая». Один из дипломатов отметил, что предупреждения о возможной победе Марин Ле Пен во Франции и ее влиянии на бюджетный процесс в этих странах «всерьез не воспринимаются».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон планировал внести в конституцию страны «золотое правило», ограничивающее дефицит государственного бюджета. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в воскресенье заявил об абсолютной неприемлемости предложенного Ирландией проекта бюджета Евросоюза из-за выделения средств для Киева. В субботу председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил новый долгосрочный бюджет ЕС на 2028–2034 годы с ростом расходов на оборону на 232%.