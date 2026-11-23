Tекст: Вера Басилая

Прямое вступление Североатлантического альянса в конфликт на Украине будет означать начало глобального противостояния, передают СМИ.

«По Украине есть только три исхода: либо НАТО вступит в конфликт, и это будет третья мировая война, либо конфликт затянется на годы, либо все страны поймут последствия», – написала Ле Пен в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Говоря о возможном затягивании конфликта, кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года сравнила его со Столетней войной. По словам Марин Ле Пен, необходимо уделить внимание экономическим последствиям сложившейся ситуации, которые сказываются на состоянии дел во всем мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона назвали лидерами предвыборных опросов.

В прошлом месяце Марин Ле Пен сочла присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

В сентябре лидер фракции партии «Национальное объединение» предупредила о риске глобального столкновения в случае вступления НАТО в украинский конфликт.