Медведев заявил о невозможности остановить распространение ядерного оружия

Tекст: Алексей Дегтярёв

Юридические подходы к нераспространению пытаются закрепить сложившуюся ситуацию с обладанием ядерными арсеналами отдельными странами, однако государства все равно опираются на свое законное право на защиту.

«Этот баланс был достигнут именно на определенном этапе, поскольку последующее развитие событий доказало очевидную бесперспективность остановить распространение ядерного оружия по карте мира», – отметил Медведев в статье для «Московского журнала международного права», передает ТАСС.

Политик добавил, что страны продолжат стремиться к обладанию «ядерным зонтиком» вне зависимости от риторики. В качестве примера он привел фактическое обладание ядерным арсеналом со стороны Израиля при одновременном отказе Ирану в аналогичной привилегии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин сообщил об обсуждении вопросов нераспространения ядерного оружия на встрече с лидерами США и КНР.

В прошлом месяце МИД России заявил о подготовке ряда неядерных стран Европы к размещению ядерного оружия.

Летом Медведев указал на наличие у Москвы предложений по мирному разрешению иранской ядерной проблемы.