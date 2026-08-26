NYT: Канада отказалась прогибаться перед Трампом

NYT: Канада намерена сопротивляться торговому нападению США

Tекст: Мария Иванова

Торговые переговоры между Канадой и США провалились после того, как премьер-министр Марк Карни отозвал своих представителей из Вашингтона и ввел встречные пошлины, пишет The New York Times.

В прошлую субботу администрация Трампа ввела 50-процентную пошлину на канадский экспорт объемом 20 млрд долларов, включив в список сотни товаров – от буев и текстиля до рождественских гирлянд.

«Вы находитесь в состоянии войны, когда на вас напали, а на нас напали», – заявил Карни журналистам, объяснив решение прервать переговоры. По его словам, Канада сейчас находится в более сильной позиции: за последний год страна заключила автомобильное соглашение с Южной Кореей, добилась снижения тарифов с Китаем, подписала договор об экспорте энергии в Германию и восстановила поставки урана в Индию.

Канадские политики заняли жесткую позицию: премьер Британской Колумбии Дэвид Иби предупредил, что у Америки не останется друзей, если она продолжит нападать на Канаду, а премьер Онтарио Даг Форд публично оскорбил Трампа, на что тот ответил угрозой переименовать озеро Онтарио.

Бизнес готовится к финансовым потерям. Владелец магазина растительных аксессуаров в Манитобе Дэниел Фер решил после распродажи запасов в американских складах перейти только на внутренние поставки, не выдержав новых издержек. Пчеловод Джордан Скулмоски из Альберты вынужден продавать мед напрямую потребителям на местном рынке вместо экспорта в США, куда раньше уходило около 56% канадского меда.

Владелица магазина подарков в Британской Колумбии Моник Мюллер опасается, что рост цен на внутреннем рынке особенно ударит по ремесленным компаниям, принадлежащим женщинам. Президент консервного завода в Онтарио Кинан Спрэг признался, что не знает, как далеко зайдет эскалация тарифного конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны против его страны.

Ранее власти Канады сообщили о введении с 8 сентября ответных пошлин на американские товары объемом более 27 млрд долларов.

Незадолго до этого Вашингтон обложил 50-процентными пошлинами свыше 550 канадских товаров на общую сумму около 20 млрд долларов.