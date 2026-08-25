ВС России поразили место запуска «Фламинго» и предприятие ВПК

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 460 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 219 269 беспилотников, 669 ЗРК, 30 719 танков и других бронемашин, 1 775 боевых машин РСЗО, 36 264 орудия полевой артиллерии и миномета, отчитались в Минобороны.

Напомним утром во вторник ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный.

Накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ портовые объекты

ВС России за прошлую неделю поразили 12 судов и два патрульных катера ВМС Украины.