Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.8 комментариев
ВС России поразили место запуска «Фламинго» и предприятие ВПК
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК), а также месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго»,
Кроме того удары наносились по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 460 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 219 269 беспилотников, 669 ЗРК, 30 719 танков и других бронемашин, 1 775 боевых машин РСЗО, 36 264 орудия полевой артиллерии и миномета, отчитались в Минобороны.
Напомним утром во вторник ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный.
Накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ портовые объекты
ВС России за прошлую неделю поразили 12 судов и два патрульных катера ВМС Украины.