ВС России за неделю поразили 12 судов и два патрульных катера ВМС Украины

Tекст: Маряи Иванова

Поражены объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

С 15 по 21 августа ВС России нанесены массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, логистические центры, используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства наземных робототехнических комплексов, БПЛА, безэкипажных катеров и комплектующих к ним.

Кроме того удары наносились по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», складам боеприпасов, горючего и материальных средств, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

Утром в пятницу сообщалось, что ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае.

Накануне российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ.

А до этого поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одессы.