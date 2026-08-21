Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
ВС России за неделю поразили 12 судов и два патрульных катера ВМС Украины
В течение недели российскими войсками поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, в том числе десять сухогрузов и два танкера.
Поражены объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
С 15 по 21 августа ВС России нанесены массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, логистические центры, используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства наземных робототехнических комплексов, БПЛА, безэкипажных катеров и комплектующих к ним.
Кроме того удары наносились по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», складам боеприпасов, горючего и материальных средств, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.
Утром в пятницу сообщалось, что ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае.
Накануне российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ.
А до этого поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одессы.