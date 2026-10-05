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Российские дроны сожгли колонны снабжения ВСУ под Харьковом
Войска России уничтожили более 25 автомобилей снабжения ВСУ под Харьковом
Операторы войск беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на харьковском направлении в сентябре. С помощью машин украинские боевики пытались доставлять грузы к своим позициям и проводить ротации, сообщил начальник отделения огневого поражения подразделения 11-го корпуса с позывным Тайга.
Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в сентябре ликвидировали более 25 автомобилей противника на харьковском направлении, передает ТАСС. Украинские военные использовали эти машины для доставки грузов и проведения ротаций на позициях.
«Специалисты БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили свыше 25 автомобилей ВСУ в Харьковской области в сентябре. Уничтожение средств доставки грузов и ротации противника ухудшает его положение на линии боевого соприкосновения. Операторы FPV-дронов «Севера» тщательно контролируют любые пути подвоза материальных средств и ротации ВСУ, уничтожая их еще в момент следования», – рассказал начальник отделения огневого поражения подразделения 11-го корпуса с позывным Тайга.
Он также добавил, что российские военнослужащие поражают квадроциклы, автомобили и боевую технику с внешней стороны волчанского котла. Эффективная работа Вооруженных сил России снижает боеспособность украинских солдат, позволяя штурмовикам продвигаться и сужать кольцо окружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты беспилотников группировки «Север» уничтожили два десятка наземных роботов-снабженцев ВСУ. Позднее российские военные ликвидировали пункт управления дронами с европейскими наемниками в районе волчанского котла. В начале октября в окружение на северо-востоке Харьковской области попала группировка противника численностью около 2 тыс. человек.