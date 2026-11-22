Директор нацразведки США Клейтон предупредил о риске новых компьютерных сбоев

Tекст: Ольга Иванова

Директор национальной разведки США Джей Клейтон заявил, что американцам стоит готовиться к новым проблемам в компьютерной сфере, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

«Американцы должны быть готовы к большому объему инвестиций в обновление наших систем. Они должны быть готовы к вложениям в кибербезопасность. И они должны быть готовы к тому, что любой шаг в обновлении технологий, как в вычислительных мощностях, так и в сфере приложений – на этом пути неизбежны трудности», – ответил Клейтон на вопрос ведущей.

За последнее время Соединенные Штаты столкнулись с серией технических проблем. Сбои произошли в сервисах компаний Microsoft и Apple из-за ошибок при обновлениях. В середине ноября аэропорты по всей стране запретили вылеты на несколько часов из-за замены проводки, а трудности фиксировались у крупнейших американских банков и в сверхсекретной внутренней сети Агентства национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор Национальной разведки США Джей Клейтон назвал простым совпадением череду масштабных сбоев в компьютерных системах частного и государственного секторов страны.

В среду руководитель ведомства исключил кибератаку из списка возможных причин произошедшего.

Американские покупатели начали запасаться генераторами для подготовки к чрезвычайным ситуациям на фоне проблем с техникой.