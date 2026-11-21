Tекст: Ольга Никитина

Когда выгодно брать отпуск в 2027 году по деньгам

Для сотрудника с фиксированным окладом обычно выгоднее выбирать месяцы, в которых больше рабочих дней. В 2027 году максимальное число – 22 рабочих дня – будет сразу в шести месяцах: марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре.

Самый невыгодный месяц с точки зрения сохранения дохода – январь. В нем всего 15 рабочих дней. Февраль и май имеют по 19 рабочих дней, ноябрь – 20. Июнь и октябрь занимают промежуточное положение – по 21 рабочему дню.

Это общий ориентир прежде всего для работников на фиксированном окладе. Реальная сумма отпускных зависит от среднего заработка за расчетный период, премий, предыдущих отпусков, больничных, повышения зарплаты и других обстоятельств.

Самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

По производственному календарю 2027 года больше всего рабочих дней – 22 – будет в следующих месяцах:

март – 22 рабочих дня;

апрель – 22 рабочих дня;

июль – 22 рабочих дня;

август – 22 рабочих дня;

сентябрь – 22 рабочих дня;

декабрь – 22 рабочих дня.

По числу рабочих дней эти шесть месяцев равнозначны. Если средний заработок работника близок к текущему окладу и других факторов нет, отпуск в одном из них обычно меньше сокращает общий доход за месяц.

Самые невыгодные месяцы для отпуска

Январь – 15 рабочих дней

Январь – главный аутсайдер 2027 года. Новогодние каникулы для работников с пятидневной рабочей неделей продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Из-за этого в январе останется только 15 рабочих дней.

Каждый рабочий день при фиксированном окладе в таком месяце условно стоит дороже, поэтому уход в отпуск вместо работы сильнее уменьшает зарплатную часть.

Февраль – 19 рабочих дней

В феврале будет 19 рабочих дней. В связи с Днем защитника Отечества россияне отдохнут с 21 по 23 февраля, причем суббота 20 февраля станет рабочей, а выходной перенесут на понедельник 22 февраля.

Май – 19 рабочих дней

В мае также будет 19 рабочих дней. Праздничные периоды пройдут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Для окладника это делает месяц менее выгодным по деньгам, но очень удобным для продления отдыха.

Ноябрь – 20 рабочих дней

В ноябре будет 20 рабочих дней. Благодаря переносу выходного со 2 января на 5 ноября отдых в связи с Днем народного единства продлится с 4 по 7 ноября.

Сколько рабочих дней в каждом месяце 2027 года

При пятидневной рабочей неделе производственный календарь предусматривает:

январь – 15 рабочих дней;

февраль – 19;

март – 22;

апрель – 22;

май – 19;

июнь – 21;

июль – 22;

август – 22;

сентябрь – 22;

октябрь – 21;

ноябрь – 20;

декабрь – 22.

Всего в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.

Почему отпуск выгоднее в месяцах с большим числом рабочих дней

Зарплата и отпускные рассчитываются по разным правилам.

Если сотрудник получает фиксированный оклад и отработал месяц не полностью из-за отпуска, зарплатную часть обычно определяют пропорционально фактически отработанным рабочим дням. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше условная стоимость одного такого дня.

Отпускные, напротив, рассчитывают по среднему заработку. Поэтому в январе один пропущенный рабочий день сильнее влияет на зарплату, чем, например, в июле, где рабочих дней значительно больше.

Как рассчитываются отпускные в 2027 году

В 2027 году продолжает действовать положение о расчете среднего заработка, утвержденное постановлением правительства России № 540.

Если расчетный период отработан полностью, средний дневной заработок для отпуска определяют по схеме:

заработок за расчетный период / 12 / 29,3 = средний дневной заработок.

Полученную сумму умножают на количество оплачиваемых календарных дней отпуска.

Расчетный период – как правило, 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Если отдельные месяцы отработаны не полностью либо из расчета исключалось определенное время, формула становится сложнее.

Почему отпускные могут быть меньше зарплаты

Средний дневной заработок для отпускных не равен стоимости одного рабочего дня в конкретном месяце.

Например, в январе из-за большого количества праздников рабочий день окладника стоит относительно дорого. Отпускные при этом рассчитываются из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев и не увеличиваются только потому, что в текущем месяце мало рабочих дней.

Из-за этого после отпуска в январе общая сумма отпускных и зарплаты за оставшиеся рабочие дни может оказаться заметно ниже обычного месячного дохода.

Пример расчета выгодного и невыгодного отпуска

Возьмем условного работника с окладом и средним заработком 100 тыс. рублей в месяц. Предположим, что расчетный период отработан полностью, премий, больничных и других исключаемых периодов не было. Для простоты сравним семь календарных дней отпуска с понедельника по воскресенье, то есть пять пропущенных рабочих дней.

Средний дневной заработок составит примерно 3413 рублей. За семь календарных дней отпуска работник получит около 23,9 тыс. рублей отпускных.

Если отпуск взять в январе

В январе 15 рабочих дней. После пяти рабочих дней отпуска останется десять отработанных дней. Зарплатная часть составит около 66,7 тыс. рублей. Вместе с отпускными получится примерно 90,6 тыс. рублей.

Если отпуск взять в мае

В мае 19 рабочих дней. После пяти рабочих дней отпуска останется 14 отработанных. Зарплатная часть составит около 73,7 тыс. рублей, а общий доход с отпускными – примерно 97,6 тыс. рублей.

Если отпуск взять в июле

В июле 22 рабочих дня. После пяти рабочих дней отпуска останется 17 отработанных. Зарплатная часть составит около 77,3 тыс. рублей, а вместе с отпускными – примерно 101,2 тыс. рублей.

Пример показывает общий принцип, а не гарантированную сумму для каждого работника. Реальные отпускные рассчитываются по фактическому среднему заработку.

Выгодно ли брать отпуск в январе 2027 года

По деньгам для сотрудника на окладе – обычно нет. В январе всего 15 рабочих дней, поэтому потеря каждого из них особенно заметно уменьшает зарплатную часть.

Но если основная цель – отдыхать как можно дольше, январь может быть интересен. Например, отпуск с 11 по 15 января позволит продолжить новогодний отдых: с учетом каникул и следующих выходных можно не работать с 31 декабря 2026 года по 17 января 2027 года, использовав пять дней отпуска.

Таким образом, январь невыгоден по деньгам, но может быть выгоден по продолжительности отдыха.

Выгодно ли брать отпуск в феврале

Февраль с 19 рабочими днями относится к финансово менее выгодным месяцам.

Зато праздники позволяют экономно использовать отпускные дни. Если оформить отпуск на 24-26 февраля, можно отдыхать восемь дней подряд – с 21 по 28 февраля – потратив только три дня ежегодного отпуска.

Стоит ли брать отпуск в мае

По деньгам май не относится к выгодным месяцам: в нем 19 рабочих дней. Но для длинного отдыха он один из самых удобных.

Если взять отпуск с 4 по 7 мая, получится отдыхать с 1 по 10 мая включительно. На десять календарных дней отдыха уйдет только четыре дня ежегодного отпуска.

Это хороший пример различия двух стратегий: по сумме дохода май уступает месяцам с 22 рабочими днями, зато позволяет получить длинный непрерывный отдых.

Какие летние месяцы выгоднее для отпуска

Летом 2027 года рабочие дни распределятся так:

июнь – 21 рабочий день;

июль – 22;

август – 22.

Поэтому при прочих равных июль и август немного выгоднее июня для сотрудника с фиксированным окладом.

Если важнее продолжительность отдыха, июнь позволяет использовать праздничный период ко Дню России. Официальные выходные продлятся с 12 по 14 июня.

Выгодно ли брать отпуск в ноябре

В ноябре 20 рабочих дней – меньше, чем в большинстве финансово выгодных месяцев. Поэтому по деньгам ноябрь нельзя назвать лучшим вариантом.

Зато за счет праздника можно устроить длинный отдых. Если оформить отпуск на 1-3 ноября, с учетом выходных 30-31 октября и праздничных дней 4-7 ноября можно отдыхать девять дней подряд, потратив три дня отпуска.

Выгоден ли отпуск в декабре

В декабре 2027 года 22 рабочих дня, поэтому месяц входит в число наиболее выгодных по деньгам.

Дополнительный плюс – 31 декабря будет выходным благодаря переносу с 3 января. При выборе дат стоит учитывать, что этот день отдыха не является отпускным и может помочь продлить новогодний период.

Когда брать отпуск, чтобы отдыхать дольше

Если главная цель – не максимизировать доход, а увеличить количество свободных дней, отпуск лучше присоединять к праздничным периодам.

В 2027 году длинные выходные установлены:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая;

с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря 2027 года.

Как присоединить отпуск к праздникам в феврале и марте

Февраль

Отпуск на 24–26 февраля дает восемь дней непрерывного отдыха – с 21 по 28 февраля. При этом расходуются только три отпускных дня.

Март

Если взять отпуск с 9 по 12 марта, можно отдыхать с 6 по 14 марта включительно. На девять дней отдыха уйдут четыре отпускных дня.

Как продлить отдых на майские праздники

Самая очевидная комбинация – отпуск с 4 по 7 мая. Официальный отдых пройдет с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, поэтому четыре дня отпуска соединят два праздничных периода в десять дней непрерывного отдыха.

Финансово май при этом остается менее выгодным месяцем из-за 19 рабочих дней.

Как взять отпуск рядом с Днем России

В связи с Днем России выходные продлятся с 12 по 14 июня. Если взять отпуск на 15-18 июня, вместе со следующими выходными получится отдыхать девять дней – с 12 по 20 июня – при четырех отпускных днях.

Как продлить отдых в ноябре

День народного единства даст в 2027 году четыре выходных подряд – с 4 по 7 ноября.

Если оформить отпуск на 1-3 ноября, отдых начнется в субботу 30 октября и завершится в воскресенье 7 ноября. Получится девять свободных дней при трех использованных днях отпуска.

Входят ли праздничные дни в отпуск

Нет. Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на ежегодный оплачиваемый отпуск, не включаются в число его календарных дней.

Например, если на период ежегодного отпуска приходится 4 ноября – День народного единства, этот день не уменьшает количество использованных дней ежегодного отпуска.

Обычные субботы и воскресенья, наоборот, входят в календарные дни отпуска, если указаны внутри его периода.

Выгодно ли включать выходные в отпуск

Ответ зависит от цели.

Если важнее получить больше отпускных

Отпуск с понедельника по воскресенье оплачивается за семь календарных дней, хотя на обычной пятидневке сотрудник пропустит пять рабочих дней. Поэтому включение субботы и воскресенья увеличивает сумму отпускных.

Но одновременно расходуются семь дней ежегодного отпуска, а не пять.

Если важнее сохранить отпускные дни

Можно согласовать отпуск только на будние дни. Тогда субботы и воскресенья останутся обычными выходными и не уменьшат остаток ежегодного отпуска.

Какой вариант лучше, зависит от того, что важнее конкретному работнику – сумма выплат сейчас или сохранение большего числа дней отпуска на будущее.

Можно ли разделить отпуск на части

Да. Ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить по соглашению работника и работодателя.

При этом хотя бы одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней. Остальные дни можно распределять на более короткие периоды, если стороны договорились.

Это позволяет совместить две стратегии: одну большую часть отпуска использовать в финансово выгодном месяце, а оставшиеся дни присоединять к праздничным периодам.

Когда утверждают график отпусков на 2027 год

Работодатель должен утвердить график отпусков не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Таким образом, график на 2027 год необходимо утвердить не позднее 17 декабря 2026 года.

После утверждения график обязателен как для работодателя, так и для работника. Изменить запланированные даты можно по соглашению сторон либо в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

Кратко: когда лучше брать отпуск в 2027 году

Если главная цель – сохранить максимум дохода, при фиксированном окладе наиболее выгодны март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь: в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня.

Самый невыгодный месяц – январь с 15 рабочими днями. Февраль и май имеют по 19, ноябрь – 20.

Если важнее продолжительность отдыха, стоит присоединять отпуск к официальным праздничным периодам. Особенно удобны февраль, март, май, июнь и ноябрь.

При этом нерабочие праздничные дни внутри ежегодного отпуска не расходуют его календарные дни, а обычные субботы и воскресенья – расходуют.

Частые вопросы

Когда выгоднее всего брать отпуск в 2027 году?

По деньгам при фиксированном окладе наиболее выгодны март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь – в каждом по 22 рабочих дня.

Какие месяцы самые выгодные для отпуска?

Март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь.

Какой месяц самый невыгодный?

Январь. В нем только 15 рабочих дней.

Выгодно ли брать отпуск в январе 2027 года?

По деньгам обычно нет, но январь удобен, если хочется присоединить отпуск к длинным новогодним каникулам.

Стоит ли идти в отпуск в феврале?

Финансово февраль уступает месяцам с 22 рабочими днями, зато отпуск 24-26 февраля позволяет получить восемь дней непрерывного отдыха.

Выгодно ли брать отпуск в мае?

По деньгам май не самый выгодный – в нем 19 рабочих дней. Но четыре дня отпуска с 4 по 7 мая позволяют отдыхать десять дней подряд.

Когда выгоднее брать отпуск летом?

Июль и август имеют по 22 рабочих дня и по деньгам выгоднее июня, где 21 рабочий день.

Что выгоднее – июль или август?

По количеству рабочих дней они равны: в обоих по 22. Индивидуальный результат зависит от среднего заработка и других выплат.

Выгодно ли брать отпуск в декабре?

Да, по рабочим дням декабрь входит в число наиболее выгодных месяцев – в нем 22 рабочих дня.

Почему отпуск выгоднее в месяце с большим количеством рабочих дней?

При фиксированном окладе стоимость одного рабочего дня в таком месяце ниже, поэтому пропущенные из-за отпуска рабочие дни меньше уменьшают зарплатную часть.

Как рассчитываются отпускные в 2027 году?

По среднему заработку за расчетный период. При полностью отработанных 12 месяцах заработок делят на 12 и на 29,3, затем средний дневной заработок умножают на дни отпуска.

Входят ли праздничные дни в отпуск?

Нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

Входят ли суббота и воскресенье в отпуск?

Да, обычные выходные входят в календарные дни отпуска, если попадают в указанный период.

Как продлить отпуск за счет праздников?

Добавить несколько отпускных дней до или после праздничного периода. В 2027 году особенно удобны февраль, март, май, июнь и ноябрь.

Можно ли взять четыре дня отпуска и отдыхать десять?

Да. Если взять отпуск 4-7 мая 2027 года, с учетом праздничных выходных можно отдыхать с 1 по 10 мая.

Можно ли делить отпуск на части?

Да, по соглашению с работодателем.

Какая часть отпуска должна быть не меньше 14 дней?

Хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Когда составляют график отпусков на 2027 год?

Его нужно утвердить не позднее 17 декабря 2026 года – за две недели до начала календарного года.