Трамп допустил выдвижение Вэнса и Рубио на президентских выборах 2028 года

Tекст: Вера Басилая

Американский лидер оценил перспективы участия представителей Республиканской партии в гонке за высший государственный пост в 2028 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

«Что касается республиканцев, есть несколько человек, которые могут быть очень хорошими. Безусловно, Джей Ди и Марко тоже здесь. Они делают фантастическую работу и очень популярны», – заявил Дональд Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс рассмотрел возможность отказа от участия в президентской гонке в 2028 году.

В начале месяца сторонники Дональда Трампа назвали Джей Ди Вэнса и Марко Рубио наиболее предпочтительными кандидатами на пост главы государства.

До этого Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями.