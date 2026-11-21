Эксперт назвал вероятный сценарий атаки дронов на судно, следовавшее в Калининград

Эксперт Колесник: Удар по гражданскому судну в Финском заливе – это удар по логистике Калининградской области

Tекст: Андрей Резчиков

«Атака двух дронов на грузовое судно, следовавшее в Калининград в нейтральных водах Финского залива, это не рядовой инцидент, а фактически косвенное нападение на систему снабжения Калининградской области. Основной водный маршрут сейчас идет из Усть-Луги и Большого порта Петербург: суда-семитысячники (грузовые суда с полной грузоподъемностью около 7 тыс. тонн) заходят в область практически ежедневно, а судозаходов там еще больше. Поэтому удар по гражданскому судну на этом маршруте – это удар по логистике эксклава», – считает военный эксперт Андрей Колесник, бывший морской офицер.

Собеседник подчеркивает, что по типу дронов выводы делать рано: специалисты должны установить, были ли это воздушные аппараты самолетного типа, морские безэкипажные катера или иные средства. «В любом случае речь идет о целенаправленной атаке: два попадания в движущееся судно в районе интенсивного судоходства случайностью назвать нельзя», – подчеркнул Колесник.

Версии запуска дронов тоже могут быть разными: с сопредельных территорий, из Украины, Прибалтики, с гражданского судна-носителя в нейтральных водах, диверсионными группами из Ленинградской области. Однако наиболее вероятным сценарием эксперт считает пуск с украинской территории через прибалтийские страны.

«Если была видеотрансляция и точное наведение на финальном участке, то без западных стран, спутниковой связи и, вероятно, Starlink не обошлось. Это не так сложно технически», – пояснил спикер.

Что касается конвоирования гражданских судов и установки дополнительных средств РЭБ и противодронной защиты – пока рано делать окончательные выводы. «Сначала нужно установить, как именно средства поражения были доставлены до цели. Решение о дальнейших мерах будет принимать Верховный главнокомандующий», – напомнил Колесник.

Выбор нейтральных вод для атаки тоже понятен: в территориальном море такой удар был бы уже четким объявлением войны. «В международных водах они, видимо, рассчитывают, что это как-то обойдется. Но безнаказанно это не пройдет. И рассматривать этот инцидент нужно в контексте того, что любые агрессивные действия против Калининградской области – это казус белли», – резюмировал Колесник.

В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива два дрона атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Название судна и характер его груза официально пока не раскрываются. В районе инцидента идет эвакуация экипажа.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных взял ситуацию под личный контроль и находится на оперативной связи с профильными службами. Он подчеркнул, что угрозы для снабжения региона из-за этого инцидента нет.

Атака произошла на фоне массированного налета беспилотников на Ленинградскую область. По данным региональных властей, с ночи в области действовал режим воздушной опасности, силами ПВО над регионом за ночь и утро было сбито 80 БПЛА, а в петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на полеты. Днем Дрозденко объявил об отбое режима воздушной опасности в регионе.

Власти Финляндии тоже вводили временные ограничения на полеты воздушных судов над восточной частью Финского залива и морские перевозки из-за угрозы беспилотников.