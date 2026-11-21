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При взрыве газа в жилом доме во Владикавказе погибли два человека
Два человека погибли и еще несколько предварительно пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме во Владикавказе, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Жертвами взрыва газа в многоэтажном жилом доме во Владикавказе стали два человека, еще несколько жильцов предварительно числятся пострадавшими. Инцидент произошел на шестом этаже здания на улице Курсантов-Кировцев, сообщает МЧС по Северной Осетии.
Спасатели добавили, что в результате происшествия в здании были выбиты окна, при этом возгорания на месте инцидента не последовало. В настоящий момент сотрудники пожарной охраны продолжают работу на объекте и осуществляют разбор поврежденных конструкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате взрыва газа в частном доме в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии погибли двое детей и женщина.
Незадолго до этого женщина и пятеро несовершеннолетних пострадали при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в селении Новое.
В начале того же месяца два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме во Владикавказе.