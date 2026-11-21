В Мексике задержали одного из 10 самых разыскиваемых ФБР преступников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Мексики на своей странице в соцсети X.

«В результате скоординированных действий разведывательных органов министерства национальной обороны [Мексики] и США, осуществленных в рамках двустороннего сотрудничества с этой страной, 20 ноября текущего года силы специального назначения Национальной гвардии и армии во взаимодействии с военнослужащими спецназа армии, прикомандированными к министерству общественной безопасности штата Синалоа, задержали в муниципалитете Гуасаве Фаусто Исидро по прозвищу Чапо Исидро, главаря преступной организации «Бельтран Лейва“ и союзника фракции «Майос» «Тихоокеанского картеля», – говорится в сообщении.

Вместе с ним были задержаны его заместитель по прозвищу Серафин и финансовый оператор группировки Хосе.

По данным ведомства, в Мексике в отношении Чапо Исидро действует ордер на арест по обвинениям в организованной преступности и преступлениях против здоровья населения. В США выдан ордер на его экстрадицию за преступный сговор с целью распространения наркотиков на американской территории.

Прибыв в район проведения операции после точного установления местонахождения цели, военные выставили внутренний и внешний периметры безопасности, чтобы предотвратить побег или прибытие подкреплений. Во время захвата по силовикам открыли огонь и применили взрывчатые вещества. Группе захвата удалось войти в жилой дом и задержать подозреваемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мексиканском городе Сапопан штата Халиско силы военно-морского флота и армейский спецназ задержали 20 человек, включая одного из главарей ячейки наркокартеля «Новое поколение Халиско».

Также задержание одного из лидеров наркокартеля в городе Матаморос в Мексике спровоцировало массовые беспорядки и уличные перестрелки.

Кроме того, мексиканские правоохранительные органы успешно провели операцию по задержанию лидера преступной группировки, за информацию о котором Соединенные Штаты предлагали 5 млн долларов.