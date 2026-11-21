Премьер Гессена призвал лишать гражданства участников беспорядков во Франкфурте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава земельного правительства обвинил левых экстремистов и мигрантов в эскалации насилия на протестах во Франкфурте-на-Майне, передает ТАСС со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Беспорядки стали следствием миграции без интеграции. Мы впустили в нашу страну людей, которые не уважают основной закон, не интегрируются, нападают на полицейских и грабят магазины. Так дальше продолжаться не может», – заявил Райн.

Политик предложил законодательно закрепить норму о высылке совершающих правонарушения иностранцев с территории ФРГ или лишении их права на натурализацию. Для обеспечения правопорядка он счел необходимым усилить патрулирование в привокзальном районе Франкфурта-на-Майне, расширить системы видеонаблюдения и внедрить технологии искусственного интеллекта.

В пятницу более чем в 70 городах Германии прошел общенациональный день молодежных протестов, собравший порядка 87 тыс. человек. Возникшее в октябре движение Gen Z regelt выступает против социально-экономического курса канцлера Фридриха Мерца и требует полного отказа от воинской повинности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу протестующие в Гамбурге потребовали отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Полиция федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания возбудила дела против участников акций.

В начале ноября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пригрозил суровым наказанием участникам массовых беспорядков во Франкфурте-на-Майне.