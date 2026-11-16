  • Новость часаУшаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия закрыла брешь в борьбе с украинскими беспилотниками
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    Главную новогоднюю елку России выбрали в Подмосковье
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    Путин назвал амбиции Запада препятствием для справедливого мира
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 17:20 • Новости дня

    Свыше 2 тыс. немецких сталеваров вышли на протест из-за цен на свет

    DPA: Более 2 тыс. сталеваров вышли на протест в Германии из-за цен на энергию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии более 2 тыс. работников сталелитейной промышленности устроили акцию протеста из-за тарифов на электроэнергию перед началом национального съезда отрасли в Зальцгиттере.

    Протестующие требуют установить конкурентоспособные цены на электроэнергию. По информации профсоюзов, недовольство работников вызвано бездействием властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Член производственного совета компании ArcelorMittal Bremen Мурат Девелиоглу отметил, что у сталеваров сложилось впечатление, будто министр экономики ФРГ Катарина Райхе проигнорировала их требования о приемлемых тарифах.

    На съезде в Зальцгиттере присутствуют министр экономики Райхе, представители 11 федеральных земель, федерации сталелитейной промышленности Германии и профсоюза IG Metall. Участники требуют от правительства принять меры для обеспечения конкурентоспособности немецкой стали на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» против милитаризации в нескольких немецких городах.

    Летом жители ФРГ оказались вынуждены платить за электричество более чем в два раза больше среднего показателя среди ведущих экономик мира из-за огромных внутренних налогов.

    В прошлом году министр экономики Германии Катерина Райхе признала снижение ВВП второй год подряд и рост числа безработных до 3 млн на фоне высоких затрат на энергоносители.

    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

    Комментарии (9)
    14 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии

    «Альтернатива для Германии» выдвинула футболиста Бертольда в президенты ФРГ

    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    @ Markus Gilliar/GES-Sportfoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула кандидатуру бывшего игрока немецкой сборной по футболу Томаса Бертольда на пост президента ФРГ, сообщила сопредседатель партии Алиса Вайдель.

    Вайдель пояснила выбор беспартийного кандидата желанием обеспечить «настоящий новый старт во главе государства», который возможен «только вне рамок партийных расчетов и старых клик», передает РИА «Новости».

    Томас Бертольд провел за национальную сборную 62 матча и стал чемпионом мира в 1990 году.

    Преемник действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера будет избран Федеральным собранием 30 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету партии «Альтернатива для Германии».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

    Комментарии (5)
    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 11:16 • Новости дня
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое министерство экономики подготовило законопроект о возвращении в эксплуатацию старых угольных электростанций на фоне угрозы дефицита газа грядущей зимой.

    Законопроект предусматривает, что расходы на содержание электростанций переложат на конечных потребителей через сетевые сборы. Речь идет о станциях, входящих в сетевой резерв, или тех, для которых запрет на сжигание угля вступит в силу в 2026-2028 годах. Они смогут предоставить дополнительные мощности не позднее конца марта 2028 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    В ведомстве ожидают, что использование угля и мазута позволит сэкономить газ и сдержать цены на электричество, так как поставки этих видов топлива не зависят от кризисных регионов. Операторов обяжут поддерживать в готовности персонал и запасы топлива.

    Инициатива министерства вызвала резкую критику партий «Зеленые» и СДПГ. Представитель «Зеленых» Михаэль Кельнер заявил, что ведомство «забывает заполнить хранилища и в панике откапывает старые мазутные и угольные станции».

    Сейчас заполненность немецких газохранилищ находится на критически низкой отметке в 58%. По данным ассоциации операторов хранилищ INES, при суровой зиме запасы газа в стране могут иссякнуть уже в январе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень запасов природного газа в подземных хранилищах стран Евросоюза опустился до 71,25%. На прошлой неделе запасы газа в ПХГ Германии упали ниже 60%. В начале месяца депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер заявил об отсутствии страхового запаса природного газа в Германии на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ.

    Комментарии (9)
    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2026, 14:27 • Новости дня
    В Германии отозвали лицензию Мерца на полеты за штурвалом самолета

    Bild: У Мерца заморозили лицензию на полеты за штурвалом самолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц перестал садиться за штурвал легкомоторного самолета из-за нехватки времени, действие его лицензии частного пилота заморожено.

    Мерц получил лицензию частного пилота в 2009 году, после чего приобрел самолет Diamond DA62. Чтобы документ не утратил силу, владельцу нужно постоянно практиковаться.

    Заморозка лицензии не означает лишения прав: для ее возобновления Мерцу потребуется совершить тестовый полет с инструктором, пишет Bild.

    Ранее канцлер продал свой личный самолет. В выходные он летал из Берлина в Ноймюнстер на съезд Христианско-демократического союза (ХДС) как пассажир, хотя некоторые СМИ предположили, что он управлял самолетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник местное отделение Христианско-демократического союза в коммуне Гросберен потребовало отставки канцлера Германии Фридриха Мерца.

    В пятницу Мерц заявил о проведении предметных мирных переговоров по Украине с участием представителей некоторых европейских стран в ближайшие недели.

    В тот же день он признал наличие у европейских стран опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    Комментарии (4)
    14 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    СДПГ, Левая партия и «Зеленые» создали коалицию в Мекленбурге

    Spiegel: СДПГ, «Левые» и «Зеленые» сформировали коалицию в Мекленбурге

    Tекст: Вера Басилая

    Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Левая партия одобрили соглашение о формировании коалиционного правительства в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, сообщает журнал Spiegel.

    Социал-демократы, Левая партия и «Зеленые» сформируют правительство в немецком регионе Мекленбург – Передняя Померания. Этот случай стал первым в истории Германии, когда власть в федеральной земле переходит к коалиции из этих трех политических сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Текст соглашения о сотрудничестве получил единогласную поддержку на внеочередном съезде СДПГ в Гюстрове. Официальная церемония подписания документа пройдет вечером в субботу в Грайфсвальде. Как заявила делегатам действующий премьер-министр региона Мануэла Швезиг, новые союзники отказываются от любого взаимодействия с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    На выборах 20 сентября АдГ одержала победу, набрав 38,2% голосов, тогда как СДПГ получила 35,5%. «Левых» и «Зеленых» поддержали 6,5% и 5,7% избирателей соответственно. Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем набрал лишь 4,9% и впервые остался без мандатов, не преодолев пятипроцентный барьер.

    В новом составе ландтага правящая коалиция займет 39 мест из 71, а 32 мандата достанутся АдГ, которая станет единственной оппозиционной партией. Ожидается, что в понедельник местный парламент переизберет Швезиг на пост главы регионального правительства, который она занимает с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

    В прошлом месяце СДПГ, «Зеленые» и Левая партия завершили предварительные консультации о создании коалиционного правительства в Мекленбурге – Передней Померании.

    В сентябре Христианско-демократический союз впервые в истории не прошел в ландтаг этого региона.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 12:35 • Новости дня
    Экономисты предупредили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии

    Welt: Экономисты заявили об угрозе масштабного бюджетного кризиса в ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Лейбниц-центра европейской экономической политики Ахим Вамбах заявил об угрозе масштабного бюджетного кризиса в Германии с 2028 года из-за рекордных государственных расходов и роста долговой нагрузки.

    Поводом для опасений стало одобрение бюджетным комитетом бундестага проекта федерального бюджета на 2027 год, предусматривающего рост расходов до 561 млрд евро и новые заимствования на 210 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

    «В связи с конъюнктурными колебаниями и особыми факторами в отдельные годы могут наблюдаться периоды передышки, но тенденция явно отрицательная», – заявил эксперт Кильского института мировой экономики Йенс Бойсен-Хогрефе.

    Причиной кризиса эксперт назвал старение населения и растущие расходы на обслуживание государственного долга.

    Вамбах указал на то, что нынешняя процентная ставка по обслуживанию госдолга превышает темпы экономического роста, из-за чего государство не может выбраться из кредитной ловушки.

    Госдолг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, пишет Bild. В 2027 году расходы ФРГ на оборону вырастут с 82,2 млрд евро до 109,7 млрд евро, а обслуживание имеющегося долга обойдется стране в 41,9 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Немецкий совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии.

    Также государственный долг ФРГ превысил отметку в 2,8 трлн евро на фоне крупных трат страны на инфраструктуру и оборону.

    Аудиторы Федеральной счетной палаты предупредили о возможной нехватке 108 млрд евро в немецком бюджете к 2030 году.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    В парке развлечений в Германии около 15 человек отравились хлором

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Около 15 человек получили отравление хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле из-за технической неисправности.

    Инцидент произошел в пятницу на территории отеля при парке развлечений в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Из-за технической неисправности в воду одного из бассейнов попал чрезмерный объем хлора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Несколько гостей пожаловались на недомогание. Четверо пострадавших были госпитализированы: один человек получил травмы средней тяжести, трое – легкие. Бассейн временно закрыли для замены воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле несколько человек в Москве получили признаки отравления после посещения фитнес-клуба.

    В марте региональное следственное управление СК сообщило об отравлении девяти детей хлором в сауне в Стерлитамаке.

    В августе 2025 года в частном оздоровительном комплексе Кирова пять человек отравились парами хлора.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Сбой Microsoft привел к отравлению хлором 15 человек в бассейне в ФРГ

    WDR: Сбой Microsoft стал причиной отравления 15 человек в немецком бассейне

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком городе Брюль 15 посетителей бассейна получили отравление хлором из-за технического сбоя в сервисах Microsoft, сообщает WDR.

    Причиной инцидента в бассейне парка развлечений на западе Германии стало превышение концентрации хлора, вызванное сбоем в системе Microsoft. Несколько пострадавших госпитализировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию WDR.

    Из-за неполадок в сервисе Outlook система контроля не смогла отправить электронное письмо с предупреждением о превышении допустимого уровня химического вещества. В результате автоматическая дозирующая система подала в воду избыточное количество хлора.

    После происшествия воду в бассейне полностью заменили, сейчас комплекс вновь открыт для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле из-за технической неисправности.

    В пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя.

    Немецкие компании столкнулись с проблемами в работе из-за глобальных перебоев в сервисах Microsoft.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 19:34 • Новости дня
    Захарова сравнила НАТО с «больным зубом» Европы

    Захарова сравнила НАТО с больным зубом Европы

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО подрывает безопасность Европы и мира, действуя как «больной зуб», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «НАТО как раз та организация, которая, как, наверное, какой-то больной зуб, угнетала тот самый иммунитет Европы, западной ее части, центральной части Европы, да и всего мира, забирая и оттягивая на себя колоссальное количество ресурсов реагирования», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    Так она прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, что обсуждать с Россией вопросы архитектуры безопасности нет необходимости, поскольку такая архитектура уже существует в виде НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

    Также Мерц признал наличие у европейских стран опасений по поводу решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил о разворачивающемся внутри НАТО тяжелейшем кризисе.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2026, 08:47 • Новости дня
    Италия отказала Германии в участии в проекте создания нового истребителя

    FT: Италия отклонила предложение Британии подключить ФРГ к проекту истребителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто решительно выступил против полноценного участия Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS, настаивая на статусе наблюдателя для Берлина.

    Италия отклонила предложение Великобритании о полноценном участии Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS. На встрече с британскими и японскими коллегами глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто настоял на предоставлении Берлину лишь статуса наблюдателя, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Правительство Японии также с осторожностью отнеслось к появлению нового партнера из-за возможных задержек в реализации программы. При этом власти ФРГ сочли предложение Рима неприемлемым и намерены добиваться полноправного участия в проекте, сообщил изданию анонимный немецкий чиновник.

    Идея привлечь Берлин к разработке боевого самолета обсуждалась в октябре на переговорах британского премьер-министра Энди Бернэма и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поиск новых вариантов начался после того, как летом из-за многолетних разногласий провалился совместный франко-германский проект по созданию европейского истребителя.

    Договоренность о разработке боевого самолета шестого поколения была достигнута Лондоном, Римом и Токио в декабре 2022 года в качестве альтернативы американским машинам. Ведущую роль в программе играют компании BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi Heavy Industries.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Также в итальянском концерне Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.

    Кроме того, Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 03:42 • Новости дня
    Полиция задержала 22 человека на митинге «Поколение Z решает» в Берлине

    Tекст: Антон Антонов

    Правоохранители задержали 22 человека в ходе демонстрации молодежного движения «Поколение Z решает» в Берлине, сообщает полиция города.

    В демонстрации приняли участие около 1,2 тыс. человек, протестующие выкрикивали антиполицейские лозунги и попытались прорвать оцепление, сообщает полиция в X.

    «До того как колонна пришла в движение, участники связали передние транспаранты и попытались прорвать полицейскую цепь во главе шествия, чтобы заставить толпу двигаться силой. Это было пресечено нашими силами с применением непосредственного принуждения в виде толчков, давления и ударов кулаками», – заявили в ведомстве.

    Указывается, что после использования участниками акции пиротехники начались задержания, сопровождавшиеся сопротивлением и нападениями на правоохранителей. В результате столкновений двое полицейских пострадали.

    В общей сложности были задержаны 22 человека, возбуждено 13 уголовных дел о нарушении общественного порядка, нападениях на сотрудников правоохранительных органов и нарушении правил обращения со взрывчатыми веществами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники полиции применили перцовый газ против участников акции немецкого молодежного движения «Поколение Z решает» в Гамбурге.

    Объединенный протест левых сил, пропалестинских активистов и молодежного движения в центре Берлина обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    Расследование осквернения советского мемориала начато в ФРГ

    МВД ФРГ начало расследование разрушения советского мемориала в Ангермюнде

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие органы внутренних дел зафиксировали факт осквернения советского мемориала в городе Ангермюнде и начали расследование, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    «Направлено письмо в органы внутренних дел, которые зафиксировали это преступление и начали расследование и уголовное преследование», – заявил Нечаев, отвечая на вопрос РИА «Новости» об осквернении памятника.

    На прошлой неделе неизвестные сбросили верхний элемент с изображением пятиконечной звезды со стелы на захоронении красноармейцев в парке Мира в Ангермюнде. В результате памятник раскололся на несколько фрагментов.

    По словам Нечаева, сотрудники военно-мемориального отдела посольства посетили место происшествия и сделали фотографии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российское посольство в Берлине сообщило об увеличении числа случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    В тот же день посольство России назвало подлой выходкой и циничным попранием памяти воинов осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде.

    На прошлой неделе неизвестные осквернили памятник советским воинам в Ангермюнде.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft затронул крупнейшие компании ФРГ

    Сбой в сервисах Microsoft затронул Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие концерны Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn столкнулись с проблемами в работе из-за масштабного сбоя в американских сервисах корпорации Microsoft.

    Сбои в работе американских ИТ-сервисов затронули ряд крупных немецких предприятий, включая энергетическую компанию E.ON и телекоммуникационного оператора Telekom, которые пожаловались на ограничения при отправке сообщений, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Представители Siemens сообщили о задержках в коммуникации. В Deutsche Bahn пояснили, что информация об изменении графика движения поездов задерживалась из-за неполадок с электронной почтой. При этом в железнодорожной компании подчеркнули, что движение составов не зависит от систем Microsoft, поэтому транспортное сообщение в стране осуществляется стабильно.

    Автопроизводитель Volkswagen зафиксировал проблемы с облачной службой Microsoft 365. Компания находится в тесном контакте с американской корпорацией для решения ситуации. В Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии допустили, что неполадки могли серьезно затронуть бизнес в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема столкнулась с проблемами из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Ранее в тот же день серьезные перебои в работе из-за неполадок зафиксировали правительственные ведомства и частные компании Японии.

    Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция также пострадали от масштабных технических проблем.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 22:14 • Новости дня
    Посол в ФРГ Нечаев заявил об отсутствии у России намерений воевать с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Москва не стремится к военному конфликту с Германией и Европой, а также открыта для нормализации двусторонних отношений с Берлином.

    Нечаев на торжественном вечере в Киле по случаю 50-летия общества «Дружба Запад-Восток» заявил, что Москва не планирует вступать в вооруженное противостояние со странами Европы и готова к восстановлению двусторонних контактов с Берлином, передает РИА «Новости».

    «Со своей стороны, мы абсолютно открыты для нормализации хороших отношений с Германией. Ведь, повторюсь, у нас нет никаких проблем с немецким народом. Мы ни в коем случае не хотим войны с Германией, мы ни в коем случае не хотим войны с Европой, и наш президент Владимир Путин об этом уже неоднократно заявлял публично», – сказал Нечаев.

    Дипломат назвал совершенно абсурдными заявления о намерениях России напасть на страны НАТО в 2029 или 2030 году. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на совместную работу над евразийской архитектурой безопасности и сохранение дружеских связей.

    Глава дипмиссии добавил, что во всех регионах ФРГ у российской стороны остаются друзья, выступающие за добрососедское сотрудничество, и для нормализации отношений нет никаких препятствий. Он также напомнил, что президент России ранее констатировал бессмысленность военного конфликта с государствами альянса, объяснив миф о российской угрозе попытками западных политиков отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о намерении дипломатической миссии продолжать поддержку соотечественников.

    Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

    В прошлом месяце Нечаев сообщил о выступлениях граждан европейских государств против милитаристских призывов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Еврокомиссия подготовила план кредита для Украины на 45 млрд евро
    Болгария вывела два российских банка из-под европейских санкций
    В Турции успешно испытали систему уничтожения дронов на кабельном управлении
    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг
    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией
    В Германии отозвали лицензию Мерца на полеты за штурвалом самолета
    Мэр Нью-Йорка распустил подразделение полиции по разгону протестов

    Как Россия преодолеет урановый дефицит

    Одно из важнейших для всей планеты полезных ископаемых – уран – уже в ближайшей перспективе ожидает существенный дефицит. Это будет иметь глобальные последствия, особенно с учетом резкого распространения атомной энергетики. Как этот дефицит коснется Россию и каким способом она уже сейчас готовится его преодолеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

    Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации