Свыше 2 тыс. немецких сталеваров вышли на протест из-за цен на свет

DPA: Более 2 тыс. сталеваров вышли на протест в Германии из-за цен на энергию

Tекст: Валерия Городецкая

Протестующие требуют установить конкурентоспособные цены на электроэнергию. По информации профсоюзов, недовольство работников вызвано бездействием властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

Член производственного совета компании ArcelorMittal Bremen Мурат Девелиоглу отметил, что у сталеваров сложилось впечатление, будто министр экономики ФРГ Катарина Райхе проигнорировала их требования о приемлемых тарифах.

На съезде в Зальцгиттере присутствуют министр экономики Райхе, представители 11 федеральных земель, федерации сталелитейной промышленности Германии и профсоюза IG Metall. Участники требуют от правительства принять меры для обеспечения конкурентоспособности немецкой стали на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» против милитаризации в нескольких немецких городах.

Летом жители ФРГ оказались вынуждены платить за электричество более чем в два раза больше среднего показателя среди ведущих экономик мира из-за огромных внутренних налогов.

В прошлом году министр экономики Германии Катерина Райхе признала снижение ВВП второй год подряд и рост числа безработных до 3 млн на фоне высоких затрат на энергоносители.