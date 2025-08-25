В частной здравнице Кирова пять человек отравились хлором

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
В частном оздоровительном комплексе Кирова пять человек обратились к медикам после отравления парами хлора.
В числе пострадавших оказались двое детей, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС.
В официальном сообщении регионального правительства говорится: «Кировские врачи оперативно оказали помощь посетителям частного оздоровительного комплекса».
Серьезных нарушений здоровья у пострадавших не выявлено, уточнили власти региона. В настоящее время правоохранительные органы и сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку в комплексе, прокуратура Кировской области контролирует ход проверки.
