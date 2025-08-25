Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».4 комментария
В Дагестане отравились десятки отдыхающих на базе отдыха
В Дербенте госпитализировали 19 человек после массового отравления
Массовый случай отравления зафиксирован на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе Дагестана, среди пострадавших большинство – дети.
Пострадали 28 человек, из которых 25 – дети. В центральную городскую больницу Дербента госпитализированы 19 человек, включая 17 детей, передает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление МЧС.
В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила утром, и на месте работают экстренные службы. Специалисты проводят проверку условий хранения и приготовления пищи на базе отдыха. Также выясняются причины и источник массового отравления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в столовой Казанского вуза МВД более 15 сотрудников полиции получили пищевое отравление. А в Башкирии десятки детей пострадали из-за массового отравления.