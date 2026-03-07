Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ

Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег

Tекст: Вера Басилая

Венгрия примет решение относительно конфискованных у граждан Украины денежных средств только после выяснения их происхождения, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул на предвыборном мероприятии в Дебрецене: «Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь».

Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла.

Глава МИД Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств.

Правительство Венгрии анонсировало депортацию бывших высокопоставленных украинских военных.

