Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ
В Краснополье Сумской области зафиксировано множество обращений местных жителей по поводу мародерства солдат ВСУ на территории населенного пункта.
Жители Краснополья в Сумской области массово жалуются на мародерство со стороны солдат ВСУ, передает РИА «Новости».
По словам источника агентства в силовых структурах, местные жители отмечают участившиеся случаи незаконных хищений их имущества военнослужащими.
Также сообщается, что украинские правоохранительные органы и военная полиция не принимают никаких мер в ответ на обращения пострадавших.
Ранее иностранные боевики из Латинской Америки начали терроризировать мирное население в Сумской области.
Жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов.