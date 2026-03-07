Санчес предупредил о рисках для экономики Европы

Tекст: Денис Тельманов

Педро Санчес в статье для журнала Economist предупредил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может серьезно повлиять на экономику Европы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что анализ Европейского центрального банка показал: частичная блокада Ормузского пролива может привести к потере еврозоной 0,7 процентного пункта экономического роста и росту инфляции почти на один процентный пункт за год.

Санчес подчеркнул: «Этот анализ не учитывал военный конфликт такого масштаба, который может развернуться сейчас».

Премьер Испании также указал на возможные перебои в транспортных маршрутах, рост цен и усиление экономической неопределенности. Он добавил, что конфликт нанесет наибольший ущерб гражданскому населению Ирана, а также создаст дополнительные риски для глобальной безопасности и экономической стабильности.

Санчес выразил позицию правительства Испании против военной эскалации и подчеркнул необходимость добиваться деэскалации дипломатическими средствами.

По его словам, Мадрид уже ведет работу с европейскими партнерами и странами региона по формированию консенсуса в пользу прекращения огня и возобновления дипломатического диалога.

В завершение Санчес напомнил, что Испания не разрешила Соединенным Штатам использовать свои военные базы для операции против Ирана, назвав это проявлением государственного суверенитета и защитой интересов граждан страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военную операцию США против Ирана и публично осудил действия Вашингтона.

Санчес заявил, что операция США – это опасная игра с судьбой миллионов. Эксперты отметили, что судьба европейской экономики зависит от завершения противостояния между США, Израилем и Ираном в ближайшие четыре недели.