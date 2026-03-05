  • Новость часаВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    17 комментариев
    5 марта 2026, 22:30 • В мире

    Испания мстит США за старые поражения

    @ U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Christopher Mendoza

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Резкий конфликт внезапно вспыхнул между бывшей колониальной империей – Испанией и самым могущественным государством современности – Соединенными Штатами. При чем тут агрессия США против Ирана и почему перед нами маленькая, но все-таки месть за старые поражения, нанесенные когда-то испанцам американцами?

    В то время, как страны Европы коллективно мялись в своей реакции на агрессию против Ирана (они не желали участвовать в американской авантюре, но в то же время не хотели и слишком громко выступать против Трампа), премьер-министр Испании Педро Санчес оказался прямолинеен. Санчес – единственный, кто предельно четко и громогласно сформулировал свою позицию.

    «Нет войне», – сказал он, повторив лозунг испанских левых периода войны в Ираке, и назвал операцию США против Ирана игрой в «русскую рулетку с судьбой миллионов». И даже обвинил Вашингтон в попытке устроить «маленькую победоносную».

    «Совершенно недопустимо, чтобы те лидеры, которые не способны выполнить свой долг (защищать и улучшать жизни своих граждан – прим. ВЗГЛЯД), использовали дымовую завесу войны, чтобы скрыть свою неспособность [этот долг исполнить]. И при этом набивали карманы избранных – тех же самых, что и всегда. Единственных, кто получает прибыль, когда мир перестает строить больницы и начинает строить ракеты», – говорит Педро Санчес.

    Причем не просто сказал, назвал и обвинил, но еще и сделал. Педро Санчес запретил США использовать американские базы на испанской территории для нападения на Иран. «Базы не используются и не будут использоваться для чего-либо, что не предусмотрено соглашением об оборонном сотрудничестве и для чего-либо, что не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

    Реакция президента США Трампа на это была крайне жесткой. Он заявил, что никого спрашивать он не собирается. «Мы могли бы использовать их базы; если бы захотели, мы могли бы просто прилететь и использовать их. Никто не будет нам запрещать», – отметил американский президент. Но самолеты с этих баз все-таки передислоцировал – оборонное соглашение между США и Испанией действительно дает Мадриду право запрещать использовать базы во внешних конфликтах.

    Теперь Трамп готовит ответ. Он сказал, что намерен наказать Испанию полным торговым эмбарго. Двусторонняя торговля составляет 47 млрд долларов в год – и бизнес уже забеспокоился.

    «Испанские дочерние компании американских фирм с 1960-х годов являются ведущими инвесторами в Испании, создавая качественные рабочие места и внося решающий вклад в производственную структуру страны. А испанские компании, в свою очередь, на протяжении десятилетий создавали значительное присутствие в Соединенных Штатах, – говорится в заявлении Американской торговой палаты в Испании. – Эта взаимозависимость реальна, ценна и не должна быть заложником временных разногласий между правительствами».

    Однако, по мнению Белого дома, это не временные разногласия. Ведь, по словам министра финансов США Скотта Бессента, Испания своим отказом дать разрешение на использование баз угрожает безопасности США. «Все, что замедляет нашу способность вести эту войну самым быстрым и эффективным способом, ставит под угрозу жизни американцев», – заявил он.

    На самом деле, конечно, причина не в этом. А в том, что Испания в последнее время слишком часто противоречит Соединенным Штатам.

    По данным El Pais, с момента возвращения Трампа в Белый дом у него было «полдюжины конфликтов» с Педро Санчесом. Это и миграционный вопрос (Санчес решил легализовать нелегальных мигрантов в Испании, что мечтают повторить американские демократы в США), и торговая сделка, и осуждение Мадридом захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и выступление Санчеса против войны в Газе (которую он назвал «истреблением беззащитного народа»).

    Но самым громким скандалом стал, пожалуй, конфликт по линии НАТО. Педро Санчес отказался повышать долю расходов на оборону до 5% ВВП (сейчас Испания тратит на оборону лишь 1,3% ВВП – и это самый низкий показатель в Европе), за что Скотт Бессент назвал Мадрид «безбилетником».

    «Испанцы не хотят платить свою справедливую долю и говорят, что между нами и Россией находятся Пиренеи. Но у США есть Атлантический океан, а мы являемся крупнейшими донорами НАТО», – возмущается глава американского Минфина. А Трамп даже угрожал выгнать Испанию из НАТО.

    Так почему маленькая (пусть даже и будучи четвертой экономикой ЕС) Испания пошла против Вашингтона? В Мадриде кто-то вспомнил о величии XVI века? Или решил отомстить США за позор века XIX, когда Америка выкинула испанцев с Филиппин и из Латинской Америки? Ну или вдруг вспомнили о морали, как сейчас говорят иранцы?

    «Ответственное поведение Испании в противодействии вопиющим нарушениям прав человека и военной агрессии сионистско-американской коалиции против таких стран, как Иран, показывает, что этика и пробужденная совесть на Западе все еще существуют», – заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Конечно, причина происходящего не в пробужденной совести, и уж тем более не в любви к Ирану. Санчес называл иранскую власть «ненавистной», а Мадрид отозвал из Тегерана посла в знак протеста против иранской внешней политики в регионе.

    Во-первых, правительство Санчеса левое, с рядом левопопулистских коалиционных партнеров. Они не поддерживают ни республиканца Трампа, ни его консервативно-агрессивный подход к ценностным и внешнеполитическим вопросам. В этой ситуации поддержка Трампа грозит Санчесу развалом коалиции.

    Во-вторых, общественное мнение Испании на стороне премьера. «Испанское общество в целом склонно выступать против любых решений, подразумевающих прямое или косвенное участие в вооруженных конфликтах, и это относительно универсально для всех партийных идеологий», – пишет Би-би-си.

    В-третьих, на стороне Санчеса выступает Евросоюз. Они прекрасно понимают последствия того, куда их втягивает Трамп.

    «Эта эскалация рискует создать прецедент, когда европейские правительства столкнутся с экономическими последствиями за несогласие с военными действиями США. Европейские лидеры должны осознать истинную природу этого принуждения и коллективно отреагировать, чтобы защитить автономию ЕС и его государств-членов», – пишет Европейский совет по международным отношениям.

    Поэтому лидеры ЕС, боящиеся в одиночку противостоять Трампу, с радостью группируются вокруг тех, кто готов выступать в роли наконечника копья – будь то Дания в случае с Гренландией или Испания в вопросе с Ираном. Например, Евросоюз дал понять, что никакого эмбарго против конкретно Испании Трамп ввести не сможет. Тезис Хосе Мануэля Альбареса в том, что «любое торговое давление на Испанию – это давление на всех европейцев», повторило руководство ЕС, а также Франция и Германия.

    «Испания является членом Европейского союза, и мы ведем переговоры о тарифах с Соединенными Штатами только вместе или вообще не ведем»,

    пояснил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Тем самым немного реабилитировавшись за то, что Трамп поносил Испанию в его присутствии, а канцлер молча сидел и кивал.

    В результате, чувствуя за собой поддержку изнутри и извне, Испания осмелела. Так, 4 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о том, что после американского давления Испания все-таки согласилась сотрудничать с США в войне против Ирана. Ответ из Мадрида прилетел мгновенно. «Она может быть пресс-секретарем Белого дома, но я – министр иностранных дел Испании, и я говорю ей, что наша позиция нисколько не изменилась», – пояснил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, «ни на одну запятую».

    Теперь перед Трампом стоит выбор. Либо продолжать наказывать Испанию – и при этом ломать не только вставший за ней Евросоюз, но и собственный Верховный суд (запретивший ему вводить тарифы для стран более чем на 150 дней без разрешения Конгресса). Либо переключиться на наказание каких-то других врагов, сделав вид, что эта проблема его более не интересует.

    Зная американского президента, он выберет, скорее всего, второй вариант. А значит, маленькая Испания пока берет у США хоть небольшой, но реванш за старые поражения.

    Почему Минфин меняет правила поддержки рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану

    Первые итоги агрессии коалиции США и Израиля против Ирана выглядят противоречиво. С одной стороны, коалиция достигла впечатляющих результатов, уничтожив и иранское руководство, и ВМС страны, и господствуя в воздухе. С другой, американо-израильская операция явно пошла не по плану, и у Ирана остались шансы на достойное сопротивление. За счет чего именно? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

