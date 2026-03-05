Трамп: Киев должен пойти на сделку, Россия готова

Tекст: Валерия Городецкая

По словам американского лидера, глава киевского режима Владимир Зеленский должен проявить инициативу и добиться соглашения, а власти России, по мнению Трампа, также готовы к этому шагу, передает ТАСС.

«[Владимир] Зеленский должен действовать, и он должен добиться заключения сделки», – заявил Трамп. Он добавил, что президент России Владимир Путин, по мнению главы Белого дома, готов к этому.

Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.

Зеленский заявлял, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.