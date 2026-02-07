Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.0 комментариев
Зеленский: США добиваются от Украины завершения конфликта к лету
США стремятся к завершению конфликта на Украине к лету и, вероятно, будут оказывать на Киев давление, чтобы достичь поставленной цели, сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит агентство УНИАН.
По его словам, США нацелены завершить конфликт на Украине к лету текущего года, передает ТАСС. Зеленский отметил, что «США предлагают завершить войну до начала лета и, вероятно, будут оказывать давление в соответствии с этим графиком. <…> Почему именно до лета? Как мы понимаем, тут влияют их внутренние вопросы, которые станут для них более актуальными».
В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы. На них демократическая партия рассчитывает вернуть себе контроль над Конгрессом, что, по мнению Зеленского, может влиять на нынешнюю внешнеполитическую повестку Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что позиции по территориальному вопросу на Украине начали сближаться.
Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби.
В Европе назвали паранойей страхи Киева из-за переговоров России и США.