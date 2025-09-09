Пушков указал на то, что Макрон уже поперек горла Франции

Tекст: Ирма Каплан

Пушков указал на то, что личный рейтинг Макрона в 15% – один из самых низких за всю новейшую историю Франции. Страна готова «похвастаться» огромным госдолгом, по уровню которого она в Европе на третьем месте.

Правительственные кризисы случаются один за другим – только что состоялся четвертый за три года, когда назначенец Макрона, премьер Франсуа Байру, получил вотум недоверия в Национальном собрании.

Даже факт того, что самая популярная партия Франции – оппозиционное правительству «Национальное объединение» Марин ле Пен, тоже говорит о многом.



«Зато Макрон все время проводит саммиты «коалиции желающих», встречает высоких гостей, обнимает (главу киевского режима Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Зеленского, красуется перед камерами, суетится перед (президентом США Дональдом – прим. ВЗГЛЯД) Трампом, чтобы показать, что он решает судьбы мира. Но французам, похоже, вся эта показуха и все это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперек горла», – написал сенатор.

Напомним, 8 сентября большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против оказания доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сторонники Макрона оказались в растерянности перед неизбежной отставкой главы правительства Франции и обсуждают, кто сможет занять пост премьера. По информации издания, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене Байру. Макрон пообещал назначить нового премьер-министра в ближайшие дни.