Полянский: Британия и Франция знают о неприемлемости их войск на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Полянский заявил, что Британия и Франция знают о неприемлемости размещения своих войск на Украине для российских властей, передает «Россия 24».

Он подчеркнул: «Наверное, они должны были сделать этот ход. Они его сделали. Они знают прекрасно, что мы предупреждали – для нас это неприемлемо. Знают прекрасно, что наличие вооруженных сил НАТО и западных вооруженных сил мы не примем, уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил».

Дипломат напомнил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины обсуждался на встрече «коалиции желающих» в Париже. Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал, что по итогам переговоров подписана декларация о готовности разместить западные войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине уверенность в их безопасности.

Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране.