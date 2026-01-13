Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.0 комментариев
Полянский: Британия и Франция знают о неприемлемости их войск на Украине
Западные страны, обсуждая возможное размещение своих войск на Украине после заключения мирного соглашения, осведомлены о решительном неприятии этого шага со стороны России, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Полянский заявил, что Британия и Франция знают о неприемлемости размещения своих войск на Украине для российских властей, передает «Россия 24».
Он подчеркнул: «Наверное, они должны были сделать этот ход. Они его сделали. Они знают прекрасно, что мы предупреждали – для нас это неприемлемо. Знают прекрасно, что наличие вооруженных сил НАТО и западных вооруженных сил мы не примем, уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил».
Дипломат напомнил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины обсуждался на встрече «коалиции желающих» в Париже. Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал, что по итогам переговоров подписана декларация о готовности разместить западные войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине уверенность в их безопасности.
Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.
В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране.