На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
Власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.
Украинское руководство планирует полностью запретить в стране российскую и русскоязычную литературу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Страна.ua». Госкомтелерадио уже готовит проект соответствующего постановления, который может включать подобные ограничительные меры.
«На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу… Также он будет запрещать распространение материалов, пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи», – приводятся в публикации слова министра культуры Татьяны Бережной.
По словам чиновницы, правительство рассмотрело петицию с призывом к полному запрету печати и распространения книг на русском языке. В ответ власти активизировали работу по созданию юридических механизмов с четкой процедурой реализации.
Бережная добавила, что действующий закон об издательском деле уже запрещает продукцию, оправдывающую спецоперацию на Украине и содержащую антиукраинские смыслы. Сейчас ведомство работает над постановлением для внедрения конкретного механизма исполнения этих норм.
