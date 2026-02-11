Геворг Мирзаян
Четыре условия устойчивого мира на Украине
Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.
Владимир Можегов
Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала
Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.
Тимофей Бордачёв
Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена
Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?