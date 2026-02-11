Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров пошутил, что ему обидно быть «добряком»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на предложение депутата назначить ему заместителя в роли «злого полицейского».
Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, пошутил, что ему обидно прослыть «добряком», передает ТАСС.
На вопрос-предложение одного из депутатов о назначении первого заместителя в роли «злого полицейского» Лавров ответил: «Я уловил главное в вашем вопросе, что вы мне не доверяете».
Его реплика вызвала смех среди присутствующих парламентариев.
«И второе, что я понял, что вы считаете меня добряком. Мне это тоже обидно», – добавил в шутку Лавров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атмосферу и суть работы МИД России ярко передает знаменитая «Песня о тревожной молодости» композитора Александры Пахмутовой на стихи Льва Ошанина.