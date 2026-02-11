Лавров пошутил, что ему обидно быть «добряком»

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, пошутил, что ему обидно прослыть «добряком», передает ТАСС.

На вопрос-предложение одного из депутатов о назначении первого заместителя в роли «злого полицейского» Лавров ответил: «Я уловил главное в вашем вопросе, что вы мне не доверяете».

Его реплика вызвала смех среди присутствующих парламентариев.

«И второе, что я понял, что вы считаете меня добряком. Мне это тоже обидно», – добавил в шутку Лавров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атмосферу и суть работы МИД России ярко передает знаменитая «Песня о тревожной молодости» композитора Александры Пахмутовой на стихи Льва Ошанина.