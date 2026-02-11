Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

