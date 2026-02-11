Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Губернатор Кондратьев: Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы
В результате стрельбы в одном из колледжей Анапы погиб один человек – охранник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, еще два человека получили ранения средней тяжести. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что охранник техникума оперативно отреагировал на происшествие, вызвал правоохранительные органы и не позволил нападавшему проникнуть дальше в здание.
Напомним, в среду студент открыл стрельбу в техникуме Анапы.