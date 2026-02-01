МОК заявил об отсутствии срока по принятию решения по возвращению россиян

Tекст: Ольга Иванова

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что у МОК нет конкретных временных рамок по вопросу возвращения российских спортсменов и восстановления статуса Олимпийского комитета России, передает РИА «Новости». В воскресенье в Милане прошла пресс-конференция по итогам заседания исполкома МОК, на которой обсуждались вопросы, связанные с допуском российских спортсменов.

Ковентри подчеркнула, что организация действует по той же схеме, что и перед Олимпийскими играми в Париже. «Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», – заявила глава МОК во время общения с журналистами.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. На соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов. Решение о полном возвращении представителей России на международную арену и восстановлении ОКР остается открытым.

МОК разрешил российским спортсменам только присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Светлана Журова отметила, что из-за этого спортсмены смогут сосредоточиться на подготовке к соревнованиям.



