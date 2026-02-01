Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.10 комментариев
МОК заявил об отсутствии срока по принятию решения по возвращению россиян
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.
Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что у МОК нет конкретных временных рамок по вопросу возвращения российских спортсменов и восстановления статуса Олимпийского комитета России, передает РИА «Новости». В воскресенье в Милане прошла пресс-конференция по итогам заседания исполкома МОК, на которой обсуждались вопросы, связанные с допуском российских спортсменов.
Ковентри подчеркнула, что организация действует по той же схеме, что и перед Олимпийскими играми в Париже. «Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», – заявила глава МОК во время общения с журналистами.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. На соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов. Решение о полном возвращении представителей России на международную арену и восстановлении ОКР остается открытым.
МОК разрешил российским спортсменам только присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Светлана Журова отметила, что из-за этого спортсмены смогут сосредоточиться на подготовке к соревнованиям.