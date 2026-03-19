В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.17 комментариев
На Урале директора УК задержали после падения снега на младенца
Правоохранители задержали главу управляющей компании в городе Ревда в Свердловской области, по вине сотрудников компании снежная масса обрушилась на коляску и травмировала голову девятимесячного ребенка, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидент произошел в городе Ревда, где с крыши многоквартирного дома на младенца упали снег и лед, передает ТАСС.
По данным прокуратуры, пострадавшая девочка находилась в коляске, которая частично выступала из-под козырька подъезда. В результате схода снежной массы ребенок получил ушибы мягких тканей головы и ссадины.
Обвинение предъявили директору УК 1969 года рождения, сотрудники компании, по версии следствия, своевременно не почистили крышу обслуживаемого дома от снега и наледи.
Подозреваемый задержан. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и занимаются сбором доказательной базы.
Ранее на Камчатке арестовали директора управляющей компании после гибели женщины от упавшей ледяной глыбы. В Перми двухлетняя девочка скончалась в больнице в результате падения снежной массы с крыши частного дома.