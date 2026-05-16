Кремль сообщил о визите Путина в Китай 19–20 мая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава государства Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает пресс-служба Кремля в MAX.

Предстоящая поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Политики планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и пути углубления всеобъемлющего партнерства. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и откроют Годы образования России и Китая, которые пройдут в 2026 и 2027 годах.

По итогам встречи ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов. Программа также включает переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном для детального обсуждения перспектив торгово-экономического взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал активную подготовку к официальному визиту российского лидера в Китай.

В феврале Владимир Путин по видеосвязи напомнил о 25-летии подписания двустороннего договора о дружбе.

В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву на празднование Дня Победы.