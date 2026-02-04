Путин заявил о влиянии взаимодействия России и Китая на уровень жизни граждан

Tекст: Елизавета Шишкова

Взаимодействие Москвы и Пекина способствует повышению благосостояния граждан обеих стран, заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». Путин напомнил, что в 2026 году отмечается 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

«В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация, безусловно, отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а главное – повышению благосостояния наших граждан», – сказал Путин

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество России и Китая в новых сферах торговли продвигается успешно. Он отметил, что двустороннее торговое взаимодействие развивается динамично и стабильно, а кооперация по новым направлениям продолжает расширяться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

Владимир Путин поздравил его с наступающим Праздником весны.

Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Владимира Путина дорогим другом.