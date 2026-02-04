Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Путин заявил о влиянии взаимодействия России и Китая на уровень жизни граждан
Москва и Пекин продолжают развивать масштабное сотрудничество, которое способствует укреплению добрососедских связей и улучшению благосостояния жителей обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой КНР Си Цзиньпином.
«В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация, безусловно, отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а главное – повышению благосостояния наших граждан», – сказал Путин
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество России и Китая в новых сферах торговли продвигается успешно. Он отметил, что двустороннее торговое взаимодействие развивается динамично и стабильно, а кооперация по новым направлениям продолжает расширяться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.
Владимир Путин поздравил его с наступающим Праздником весны.
Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Владимира Путина дорогим другом.