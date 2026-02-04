Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Глава АТОР подсказала способ экономного бронирования туров
Глава АТОР Ломидзе рассказала о сокращении скидок на туры к концу марта
Эксперты туротрасли отмечают, что максимальные скидки на летние туры доступны в январе, а к концу марта выгода снижается.
Скидки на туры, купленные по программе раннего бронирования, уменьшаются к окончанию программ, передает РИА Новости.
Глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявила: «Такой лайфхак, рекомендация нашим туристам – чем ближе к окончанию программ раннего бронирования, а они заканчиваются в конце марта, тем скидка меньше».
Она подчеркнула, что наибольшая экономия возможна при покупке туров на лето в январе.
По словам Ломидзе, в этом случае туристы могли приобрести путевки на 50% дешевле, чем их стоимость в разгар сезона. Таким образом, туристам рекомендуется заранее бронировать туры для получения максимальной выгоды.
