Глава АТОР подсказала способ экономного бронирования туров

Глава АТОР Ломидзе рассказала о сокращении скидок на туры к концу марта

Tекст: Денис Тельманов

Скидки на туры, купленные по программе раннего бронирования, уменьшаются к окончанию программ, передает РИА Новости.

Глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявила: «Такой лайфхак, рекомендация нашим туристам – чем ближе к окончанию программ раннего бронирования, а они заканчиваются в конце марта, тем скидка меньше».

Она подчеркнула, что наибольшая экономия возможна при покупке туров на лето в январе.

По словам Ломидзе, в этом случае туристы могли приобрести путевки на 50% дешевле, чем их стоимость в разгар сезона. Таким образом, туристам рекомендуется заранее бронировать туры для получения максимальной выгоды.

