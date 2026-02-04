  • Новость часаМинобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 15:17

    Си Цзиньпин призвал Россию и Китай защищать итоги Второй мировой войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай должны отстаивать итоги Второй мировой войны и международную справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным

    Россия и Китай должны твердо отстаивать итоги Второй мировой войны и международную справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин подчеркнул: «Китай и Россия, будучи ответственными крупными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны содействовать продвижению справедливости и правосудию, должны твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защищать международную систему, основой которой является ООН, и основные нормы международного права, а также совместно работать над поддержанием глобальной стратегической стабильности».

    Встреча лидеров двух стран прошла в формате видеоконференции. По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия должны продолжать сотрудничество ради укрепления системы международной безопасности, поддерживая ООН как центральный элемент международного порядка. Особое внимание стороны уделили необходимости совместных усилий для обеспечения справедливости и стабильности на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений.

    4 февраля 2026, 12:58
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю

    Путин отметил взаимовыгодное энергетическое партнерство России и Китая

    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет уверенное первое место среди поставщиков энергоресурсов в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

    Россия стабильно удерживает лидерство по экспорту энергоресурсов в Китай, передает ТАСС. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Россия – лидер по поставкам в КНР энергоресурсов, наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин ведут активный диалог в сфере мирного атома, а также реализуют совместные высокотехнологичные проекты, затрагивающие промышленность и космические исследования.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина дорогим другом.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 13:14
    Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай и Россия должны совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Глава КНР подчеркнул значимость момента, отметив: «В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 15:00
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:12
    Путин и Си Цзиньпин начали совместную видеоконференцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Си Цзиньпин участвует в беседе из Дома народных собраний в Пекине, где располагается китайский парламент, передает ТАСС.

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи.

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:32
    Путин: В отношениях России и Китая любое время года – это весна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии китайского Нового года президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА «Новости».

    «Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна», – сказал президент России.

    «Уважаемый господин председатель, дорогой друг, рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее», – добавил Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.

    Глава российского государства также поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с наступающим Новым годом по восточному календарю и грядущим Праздником весны.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед – то, что отличает связи между нашими странами», – сказал также глава государства.

    В этом году китайский Новый год начнется 17 февраля, по восточному календарю – это год Огненной Лошади. Празднования продлятся до 3 марта, когда отмечается праздник фонарей, а завершится год 5 февраля 2027 года.

    Это уже не первая видеоконференция двух лидеров в период главного праздника в Китае: аналогичный формат общения они использовали и в январе 2025 года для подведения итогов прошедшего года и обсуждения новых совместных планов. Последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались очно в сентябре 2025 года в рамках визита российского президента в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:39
    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что «российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер».

    «Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер», – сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает 200 млрд долларов, причем этот показатель растет с заметным опережением. По его словам, стороны демонстрируют устойчивый рост экономического взаимодействия даже в условиях изменяющейся мировой конъюнктуры.

    Президент России выразил уверенность, что связи между двумя государствами сохранят прочность и продолжат развиваться в самых разных сферах, несмотря на любые внешние обстоятельства.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед. То, что отличает связи между нашими странами вне зависимости от международной конъюнктуры», – сказал Путин, пишет ТАСС.

    «Уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», – добавил он.

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:46
    Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом
    Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе видеопереговоров председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал президента России Владимира Путина «дорогим другом».

    Во время переговоров по видеосвязи председатель КНР Си Цзиньпин обратился к президенту России Владимиру Путину со словами: «Уважаемый господин президент Путин, мой старинный дорогой друг. Очень рад с вами встретиться в начале нового года», передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин особо отметил, что отношения России и Китая вступают в новый этап развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны. Лидеры России и Китая начали совместную видеоконференцию.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 11:59
    CCTV: Путин и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию 4 февраля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Отмечается, что встреча состоится во второй половине дня по пекинскому времени, передает РИА «Новости».

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:09
    Китай назвал меры ЕС против фирм КНР вредом для имиджа Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничительные меры Евросоюза против китайских фирм подрывают доверие и наносят ущерб деловой репутации ЕС, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что дискриминационные и ограничительные меры Евросоюза в отношении китайских компаний вредят имиджу ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что такие действия подрывают доверие китайских компаний к инвестициям в европейские страны. Поводом для заявления стало начало Еврокомиссией расследования в отношении компании Goldwind Science & Technology, которую подозревают в получении иностранных субсидий и получении несправедливых преимуществ на рынке Европы.

    Линь Цзянь отметил, что постоянное использование Евросоюзом односторонних торгово-экономических инструментов посылает протекционистский сигнал. Он призвал ЕС соблюдать обязательства по рыночной открытости и честной конкуренции, перестать злоупотреблять односторонними инструментами и обеспечить справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для всех иностранных компаний.

    Также Линь Цзянь добавил, что КНР будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий.

    Напомним, в октябре Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:54
    Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о поддержке совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности и процветания обеих стран.

    Владимир Путин во время видеоконференции с Си Цзиньпином заверил в твердой поддержке России всех совместных инициатив, направленных на обеспечение суверенитета, безопасности и социально-экономического процветания двух стран, передает РИА Новости.

    «Пользуясь случаем, хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития», – заявил российский лидер.

    В ходе беседы российский лидер отдельно подчеркнул стабильный характер экономического сотрудничества между государствами в 2025 году.

    «Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться», – заявил Путин.

    Он отметил сохраняющийся позитивный тренд во всех основных направлениях двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:56
    Путин заявил о влиянии взаимодействия России и Китая на уровень жизни граждан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Пекин продолжают развивать масштабное сотрудничество, которое способствует укреплению добрососедских связей и улучшению благосостояния жителей обеих стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой КНР Си Цзиньпином.

    Взаимодействие Москвы и Пекина способствует повышению благосостояния граждан обеих стран, заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». Путин напомнил, что в 2026 году отмечается 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

    «В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация, безусловно, отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а главное – повышению благосостояния наших граждан», – сказал Путин

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество России и Китая в новых сферах торговли продвигается успешно. Он отметил, что двустороннее торговое взаимодействие развивается динамично и стабильно, а кооперация по новым направлениям продолжает расширяться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    Владимир Путин поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Владимира Путина дорогим другом.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 13:12
    Путин назвал союз России и Китая важным стабилизирующим фактором

    Путин: Политическая связка России и КНР остается важным стабилизирующим фактором

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал внешнеполитическую связку Москвы и Пекина стабилизирующим фактором на фоне мировой турбулентности.

    В ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина играет особую роль в глобальных процессах, передает РИА «Новости».

    «Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором», – заявил Путин.

    Путин отметил, что тандем России и Китая занимает ключевые позиции на многих международных площадках, включая ООН, БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, страны готовы продолжать тесную координацию как в двустороннем формате, так и на многосторонних встречах.

    Кроме того, президент России высоко оценил председательство Китая в ШОС, отметив его значительный вклад в развитие организации.

    «Весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине», – заявил Путин.

    Ранее Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин отметил, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина дорогим другом.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство двух стран образцовым.

    Президент России также заверил председателя КНР в поддержке усилий по процветанию России и Китая.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 13:09
    Путин заявил о достойном праздновании 80-летия Победы Россией и Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    России и Китаю удалось достойно отпраздновать в Москве и Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, что Москве и Пекину удалось достойно отметить 80-летие Победы во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, торжества прошли в мае в Москве и в сентябре в Пекине. В ходе беседы Путин отметил: «Полагаю, что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировали всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил председателя КНР Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию двух стран.

    Си Цзиньпин назвал Владимира Путина дорогим другом.

    Путин охарактеризовал всеобъемлющее партнерство России и Китая как образцовое. 

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 13:03
    Путин: У профильных ведомств нет вопросов после введения безвиза с Китаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что после введения безвизового режима между Россией и Китаем существенных вопросов у профильных ведомств не возникает.

    «Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали. Насколько я знаю, с началом ее реализации каких-либо существенных вопросов у соответствующих профильных ведомств не возникает», – заявил российский лидер в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за инициативу по отмене виз, подчеркнув, что российская сторона поддержала ее с готовностью.

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поток поездок между Россией и Китаем значительно увеличился после введения безвизового режима.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 15:30
    Ушаков: Россия и Китай могут положиться друг на друга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Китай могут полностью рассчитывать друг на друга, отметил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, подводя итоги видеоконференции президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

    «Мы оказываем друг другу поддержку по ключевым вопросам, затрагивающим национальные интересы. Перед лицом внешних вызовов наши страны действуют, как говорят китайские друзья, спина к спине и могут положиться друг на друга», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, диалог между лидерами России и Китая прошел в особенно теплой и дружеской атмосфере. Путин и Си Цзиньпин обменялись искренними пожеланиями счастья и успехов в наступившем году.

    Помощник президента добавил, что оба лидера подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних отношений и продолжения тесного взаимодействия в условиях современных вызовов.

    Напомним, Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию России и Китая. Он назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым. Кроме того, российский лидер назвал союз России и Китая важным стабилизирующим фактором.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:49
    Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность России и КНР

    Си Цзиньпин: Россия и КНР должны вместе защищать стратегическую стабильность

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность совместных усилий России и Китая по поддержанию стратегической стабильности.

    В разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который прошел в формате видеоконференции, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности совместных действий для защиты глобальной стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия и Китай должны вместе отстаивать систему международных отношений с центральной ролью ООН и соблюдать основные нормы международного права. В ходе переговоров Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость укрепления делового сотрудничества между Пекином и Москвой в различных областях.

    По его словам, углубление стратегического взаимодействия поможет развивать двусторонние отношения в правильном направлении.

    Ранее президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин отметил, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Владимира Путина дорогим другом.

    Лидер КНР призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией.

    Владимир Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    Комментарии (0)
    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

