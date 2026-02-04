Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай защищать итоги Второй мировой войны
Россия и Китай должны твердо отстаивать итоги Второй мировой войны и международную справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Си Цзиньпин подчеркнул: «Китай и Россия, будучи ответственными крупными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны содействовать продвижению справедливости и правосудию, должны твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защищать международную систему, основой которой является ООН, и основные нормы международного права, а также совместно работать над поддержанием глобальной стратегической стабильности».
Встреча лидеров двух стран прошла в формате видеоконференции. По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия должны продолжать сотрудничество ради укрепления системы международной безопасности, поддерживая ООН как центральный элемент международного порядка. Особое внимание стороны уделили необходимости совместных усилий для обеспечения справедливости и стабильности на мировой арене.
