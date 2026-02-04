Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию России и Китая
Президент Владимир Путин на видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о поддержке совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности и процветания обеих стран.
Владимир Путин во время видеоконференции с Си Цзиньпином заверил в твердой поддержке России всех совместных инициатив, направленных на обеспечение суверенитета, безопасности и социально-экономического процветания двух стран, передает РИА Новости.
«Пользуясь случаем, хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития», – заявил российский лидер.
В ходе беседы российский лидер отдельно подчеркнул стабильный характер экономического сотрудничества между государствами в 2025 году.
«Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться», – заявил Путин.
Он отметил сохраняющийся позитивный тренд во всех основных направлениях двусторонних отношений.
Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.
Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.