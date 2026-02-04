Путин заверил Си Цзиньпина в поддержке усилий по процветанию России и Китая

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин во время видеоконференции с Си Цзиньпином заверил в твердой поддержке России всех совместных инициатив, направленных на обеспечение суверенитета, безопасности и социально-экономического процветания двух стран, передает РИА Новости.

«Пользуясь случаем, хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития», – заявил российский лидер.

В ходе беседы российский лидер отдельно подчеркнул стабильный характер экономического сотрудничества между государствами в 2025 году.

«Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться», – заявил Путин.

Он отметил сохраняющийся позитивный тренд во всех основных направлениях двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.