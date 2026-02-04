Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Уральские химики создали вещества для заморозки раковой опухоли
Уральские химики синтезировали вещества для селективной терапии рака
Химики УрФУ разработали новые соединения, способные останавливать деление опухолевых клеток и демонстрирующие селективное действие на раковые клетки.
Специалисты Уральского федерального университета синтезировали вещества, которые могут стать основой для препаратов нового поколения против рака, передает РИА «Новости».
Они избирательно действуют на определенные типы опухолевых клеток и останавливают их деление, практически «замораживая» опухоль и не давая ей расти, вместо немедленного уничтожения клеток, как это происходит при классической химиотерапии.
Исследования проводились на клетках глиобластомы, рака мочевого пузыря, рака легких и здоровых клетках почки человека. Одно из созданных соединений показало способность останавливать рост опухоли, не убивая ее сразу. При этом два соединения проявили селективную активность – они воздействовали только на опухолевые клетки рака мочевого пузыря и глиобластомы, не причиняя вреда здоровым.
Как отметил доцент центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев, большинство синтезированных соединений подавляют рост опухолевых клеток, однако многие из них также токсичны для здоровых клеток. Два новых вещества, по его словам, оказались избирательными и менее опасными.
С помощью компьютерного моделирования ученые определили «мишень» для действия соединения. В университете подчеркивают, что классические методы химиотерапии воздействуют на все быстро делящиеся клетки, что вызывает тяжелые побочные эффекты и снижает иммунитет. Новые вещества могут позволить избежать этих последствий.
По оценкам исследователей, если испытания и другие этапы пройдут успешно, препарат на основе нового вещества может выйти на российский рынок через семь-десять лет.
Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что российские ученые работают над разработкой лечения онкологических заболеваний без химиотерапии.
До этого в России завершили доклинические испытания инновационного клеточного препарата для терапии устойчивых форм рака груди с использованием метода TCR-T-терапии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране появился отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого, который поможет снизить расходы на лечение пациентов.