Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой

Tекст: Валерия Городецкая

По мнению певицы, публика помнит высказывания Пугачевой о соотечественниках, что негативно сказывается на ее востребованности не только в России, но и за рубежом, передает «Газета.Ru».

Артистка подчеркнула, что, по ее мнению, Пугачеву даже за границей не хотят видеть на мероприятиях и не готовы платить ей крупные гонорары.

«Не хочу говорить о предателях Родины. Я не плачу гонорары и не хожу на концерты артистов, которые презирают свой собственный народ. Это раздутые и всегда придуманные цены. Я считаю, что на ее концерты вообще никто не будет ходить. Тогда обстановка в нашей стране начнет налаживаться. А предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть, чтобы доказать, что это не так. Но это так. Участь предателя страшна. Я рассуждаю и сужу по ее поступкам. Она сказала, что всех нас презирает. Наверное, народ отвечает ей тем же», – сказала Цыганова.

Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.