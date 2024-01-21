Полиция задержала избившего девушку актера Андрея Гариста

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, в ночь на воскресенье в квартире одного из домов, расположенных в 3-м Павелецком проезде, произошел конфликт что между проживающими в одной квартире мужчиной и женщиной возник конфликт. В ходе драки мужчина нанес женщине телесные повреждения.

На место происшествия прибыли полицейские, они задержали мужчину, которым оказался актер театра «Ленком» Андрей Гарист. Согласно предварительному диагнозу, у женщины резаная рана кисти.

Полицеские осмотрели квартиру, в ней были обнаружены и изъяты банки с высушенными растениями, которые были направлены на исследование. Экспертиза показала, что что часть изъятого вещества растительного происхождения является наркотическим средством.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Гарист снялся в фильмах «Подольские курсанты» и «Тихие воды – 2».

Ранее суд в Калининграде приговорил местного бизнесмена Владимира Семенова к трем годам лишения свободы условно за избиение актера Павла Прилучного в 2020 году.