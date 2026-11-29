Tекст: Мария Иванова

Синоптики Гидрометцентра объявили в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах, передает РИА «Новости».

«Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Московской области. Период предупреждения будет действовать до 21:00 мск 2 декабря», – рассказали синоптики.

Предупреждение действует одновременно в столице и в Подмосковье. Период предупреждения рассчитан до 21:00 мск 2 декабря, то есть до вечера среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за снегопада, метели и гололедицы.

В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о сугробах высотой до 12 см в Москве к началу декабря.