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В московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Московской области до 21:00 мск 2 декабря, сообщили синоптики Гидрометцентра.
Синоптики Гидрометцентра объявили в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах, передает РИА «Новости».
«Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Московской области. Период предупреждения будет действовать до 21:00 мск 2 декабря», – рассказали синоптики.
Предупреждение действует одновременно в столице и в Подмосковье. Период предупреждения рассчитан до 21:00 мск 2 декабря, то есть до вечера среды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за снегопада, метели и гололедицы.
В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о сугробах высотой до 12 см в Москве к началу декабря.