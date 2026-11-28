Анонсировано изменение тарифов на проезд в городском транспорте Москвы

Дептранс: Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся со 2 января

Tекст: Валерия Городецкая

Со 2 января 2027 года в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Индексация нужна для компенсации роста цен на электроэнергию, топливо, запчасти и инфляцию, а также для развития транспортной системы; с 2011 года индексация остается на уровне инфляции. Ежедневно московский транспорт совершает более 17 млн поездок, сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram.

Разовая поездка по биометрии уже шестой год остается самой выгодной и будет стоить 80 рублей – на 13 рублей дешевле оплаты банковской картой. Поездка по бумажному билету «Единый» подорожает на пять рублей, с 90 до 95 рублей. Стоимость «Единого» на 30, 90 и 365 дней изменится менее чем на пять рублей. Безлимитные билеты остаются самыми выгодными: день поездок по годовому билету стоит 77 рублей – на семь рублей дешевле одной поездки по «Тройке». «Единый» на 365 дней позволяет экономить 18 590 рублей в год.

Стоимость проезда на речных электросудах не меняется. Скидка для студентов и школьников сохранится на уровне 71%, льготные билеты остаются одними из самых доступных среди крупных городов России. Изменятся тарифы на пригородных маршрутах проекта «Москва – область» – как с единой ценой поездки, так и с ценой, зависящей от расстояния; все действующие льготы и проездные билеты сохраняются. С 1 января 2027 года также скорректируют стоимость перемещения и хранения транспортных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в будние дни в часы пик решили увеличить на два рубля.