Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Собянин сообщил о более 460 летевших в сторону Московского региона дронах
Собянин: В сторону Московского региона летели 462 беспилотника
В период с вечера пятницы до утра субботы в сторону Московского региона летели 462 беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В период с 23:00 27 ноября по 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА», – написал он в Max-канале.
Собянин уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. При этом 123 беспилотника были уничтожены на подлете к Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых на подлете к Москве дронов с полуночи превысило 45 штук. Вечером пятницы аэропорты Внуково и Домодедово ограничили использование воздушного пространства.