Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
В ДТП с четырьмя машинами в центре Москвы пострадали два человека
В центре Москвы на Комсомольском проспекте столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали два человека.
По предварительным данным, авария произошла в районе дома 48. После столкновения один из автомобилей загорелся, сообщает столичная Госавтоинспекция в Max.
В результате ДТП пострадали два человека. На месте происшествия работают сотрудники ведомства, обстоятельства аварии устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту из-за аварии с участием нескольких автомобилей.
В начале месяца в центре Москвы столкнулись три автомобиля.
В прошлом месяце в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка пострадали два человека.