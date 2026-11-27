Tекст: Валерия Городецкая

По предварительным данным, авария произошла в районе дома 48. После столкновения один из автомобилей загорелся, сообщает столичная Госавтоинспекция в Max.

В результате ДТП пострадали два человека. На месте происшествия работают сотрудники ведомства, обстоятельства аварии устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту из-за аварии с участием нескольких автомобилей.

В начале месяца в центре Москвы столкнулись три автомобиля.

В прошлом месяце в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка пострадали два человека.