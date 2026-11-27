Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Полицейские спасли женщину из горящей машины после атаки дрона в Курской области
Сотрудники полиции во время несения службы в поселке Коренево Курской области заметили горящий после атаки беспилотника автомобиль и вытащили из салона мужчину и женщину, сообщает УМВД по Курской области.
Полицейские в поселке Коренево Кореневского района Курской области заметили горящий автомобиль во время несения службы и сразу направились к нему, сообщает УМВД по Курской области в Max. В салоне находились мужчина и женщина, правоохранители эвакуировали пострадавших в безопасное место.
Состояние женщины было тяжелым из-за полученных ранений. Медицинскую помощь ей оказали на месте, после чего обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Кореневском районе Курской области женщина пострадала в результате удара украинского беспилотника.
В середине ноября в селе Толпино Кореневского района 36-летний мужчина получил ранения при атаке украинского беспилотника.
В августе дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Глушковском районе Курской области, погибла женщина.