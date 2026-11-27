Tекст: Валерия Городецкая

Полицейские в поселке Коренево Кореневского района Курской области заметили горящий автомобиль во время несения службы и сразу направились к нему, сообщает УМВД по Курской области в Max. В салоне находились мужчина и женщина, правоохранители эвакуировали пострадавших в безопасное место.

Состояние женщины было тяжелым из-за полученных ранений. Медицинскую помощь ей оказали на месте, после чего обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Кореневском районе Курской области женщина пострадала в результате удара украинского беспилотника.

В середине ноября в селе Толпино Кореневского района 36-летний мужчина получил ранения при атаке украинского беспилотника.

В августе дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Глушковском районе Курской области, погибла женщина.