История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.25 комментариев
СК: Ликвидировано преступное сообщество, управлявшее онлайн-казино
Пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая управляла финансовой платформой для нелегальных игорных заведений, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидеров и участников сообщества, обслуживавшего 14 запрещенных в стране онлайн-казино, пояснила Петренко, передает РИА «Новости».
По данным следствия, группировка ежедневно проводила тысячи транзакций. Деньги поступали на счета таких площадок, как Pin-Up, FreshCasino, Leon, MelBet и других. Сейчас назначены судебные экспертизы для точного определения незаконного дохода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы Казахстана объявили в розыск создателей нелегальных игорных платформ Pin-Up и Pinco. Позже суд этой страны постановил обратить активы незаконного интернет-казино 1Win в доход государства.