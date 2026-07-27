Цена нефти марки Brent упала ниже 85 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок упали более чем на 7%

Tекст: Мария Иванова

В ходе торговой сессии в понедельник зафиксировано существенное снижение стоимости энергоносителей, передает РИА «Новости».

По состоянию на 12.34 по московскому времени октябрьские фьючерсы на марку Brent подешевели на 7,32%. В результате стоимость контрактов упала до 84,97 доллара за баррель.

Подобное падение цены ниже уровня 85 долларов зафиксировано впервые с 17 июля. Одновременно с этим наблюдается негативная динамика и по другим эталонным сортам. Сентябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI потеряли 7,56%, опустившись до отметки 82,56 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель.

В середине месяца котировки этого эталонного сорта поднялись выше отметки в 86 долларов.

В июне цены на североморскую смесь опускались ниже 78 долларов за баррель.