Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Цена нефти марки Brent упала ниже 85 долларов
Мировые цены на нефть эталонных марок упали более чем на 7%
Мировые рынки энергоносителей открыли новую неделю резким обвалом котировок, в результате которого стоимость сырья впервые с 17 июля достигла локальных минимумов.
В ходе торговой сессии в понедельник зафиксировано существенное снижение стоимости энергоносителей, передает РИА «Новости».
По состоянию на 12.34 по московскому времени октябрьские фьючерсы на марку Brent подешевели на 7,32%. В результате стоимость контрактов упала до 84,97 доллара за баррель.
Подобное падение цены ниже уровня 85 долларов зафиксировано впервые с 17 июля. Одновременно с этим наблюдается негативная динамика и по другим эталонным сортам. Сентябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI потеряли 7,56%, опустившись до отметки 82,56 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель.
В середине месяца котировки этого эталонного сорта поднялись выше отметки в 86 долларов.
В июне цены на североморскую смесь опускались ниже 78 долларов за баррель.